Похорони після випускного: у ДТП загинули троє 17-річних дівчат, за кермом був правоохоронець

На світанку 25 червня, близько 4:30 ранку, поблизу селища Новгородка, що на Кіровоградщині, трапилася жахлива аварія, внаслідок якої є постраждалі і жертви. Її винуватцем став правоохоронець.

До дорожньої аварії на трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя призвело порушення правил дорожнього руху. Як з'ясувалося, водій напідпитку сів за кермо Mercedes-Benz, у якому перебували випускниці однієї з місцевих шкіл.

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Загинули троє випускниць

В ДБР повідомили, що чоловік відвозив випускників зі святкування випускного. Він не лише сів за руль у стані алкогольного сп'яніння, а й посадив у легковик сімох підлітків. У результаті все призвело до того, що врешті водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції області Віталіна Бевзенко, випускникам було від 16 до 18 років. На жаль, троє 17-річних дівчат внаслідок аварії загинули, одна з яких у кареті швидкої допомоги.

У салоні легковика перебувало семеро людей. У результаті аварії троє 17-річних дівчат – випускниць однієї із місцевих шкіл, яких він підвозив з випускного вечора, загинули на місці події,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Ще четверо підлітків потребували допомоги медиків. За словами керівника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кропивницького Олександра Ярошенка, їх госпіталізували у Новгородківську районну лікарню. Водій автомобіля ж отримав тілесні ушкодження.

Зазначимо, що за даними Офісу генпрокурора травми отримали двоє, а не четверо підлітків.

За кермом був правоохоронець

Речниця поліції області зазначила, що уже на місці ДТП стало відомо, що за кермом перебував поліціянт одного з територіальних підрозділів. За порушення правил безпеки дорожнього руху прокуратура уже розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що санкція цієї статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 7 до 12 років,

з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Наразі водія авто затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин ДТП.

Прокуратура клопотатиме у суді про застосування безальтернативного запобіжного заходу – тримання під вартою,

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Останні аварії в Україні: коротко