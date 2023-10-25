В’їхав у людей на зупинці громадського транспорту у Києві: водію повідомили про підозру

У Києві 25 жовтня трапилася ДТП, унаслідок якої двоє людей отримали поранення. За попередніми даними, водій рухався з перевищенням швидкості.

Вранці у столиці на вулиці Велика Васильківська автівка Toyota Avensis протаранила громадську зупинку. Водієві повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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Перевищив швидкість

За даними слідства, 27-річний водій Toyota Avensis скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Керманич рухався з перевищенням допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини.

Відомо, що потерпілі отримали травми середньої тяжкості. Також перевірка на приладі Драгер показала, що порушник не перебував у стані сп'яніння.

Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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