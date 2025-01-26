У Києві маршрутка влетіла у 2 поліцейські авто, – ЗМІ

У Києві сталася ДТП за участі поліцейських. Так, як повідомляють у мережі, маршрутка влетіла у 2 поліцейські автівки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ24".

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У Києві сталася ДТП

У Києві вдень 26 січня на Берестейському проспекті маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

ДТП у Києві: дивіться відео

У мережі повідомляють, що одне авто патрульної поліції відтягнули в сторону, щоб люди могли проходити. Втім, рух правою смугою, де досі стоїть маршрутка, частково ускладнено.



ДТП у Києві / Фото "Київ24"



Пошкоджена поліцейська автівка після аварії / Фото "Київ24"

Що стало причиною зіткнення маршрутки та двох поліцейських автівок – невідомо.

Раніше у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП. Так, 15 січня на Житомирському шосе зіткнулися два легкові автомобілі BMW та Ford, внаслідок чого загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми, не сумісні з життям.