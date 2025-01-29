Масштабна ДТП у Києві: п'яний водій протаранив 7 авто і травмував своїх пасажирів
- У Києві п'яний водій протаранив авто на парковці та травмував двох пасажирів.
- У крові керманича виявили 1,16 проміле алкоголю, йому загрожує до 3 років ув'язнення.
У Києві вночі нетверезий чоловік розбив автомобілі, що стояли на парковці. Внаслідок зіткнення постраждали пасажири автівки.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на поліцію Києва. Подія відбулася на вулиці Соломії Крушельницької.
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ДТП у Києві під час комендантської години
Як повідомили у поліції, близько 03:00 29 січня чоловік сів за кермо Volkswagen Passat в нетверезому стані та повіз двох пасажирів. Рухаючись містом чоловік втратив контроль над автомобілем та в’їхав у припарковані машини, які стояли з правої та лівої сторін узбіччя. Пошкоджень зазнали 7 авто.
Внаслідок ДТП травмувалися 19-річні хлопець та дівчина, які перебували в автівці з п'яним водієм. У крові керманича виявили 1,16 проміле алкоголю.
Потерпілих доставили до лікарні, а 22-річного керманича затримали поліцейські. Порушнику вже повідомили про підозру. Його можуть посадити до в'язниці на 3 роки.
У поліції показали наслідки ДТП у столиці 29 січня / Фото поліції Києва
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