Масштабна ДТП у Києві: п'яний водій протаранив 7 авто і травмував своїх пасажирів

У Києві вночі нетверезий чоловік розбив автомобілі, що стояли на парковці. Внаслідок зіткнення постраждали пасажири автівки.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на поліцію Києва. Подія відбулася на вулиці Соломії Крушельницької.

Дивіться також Ексголова Броварської РВА влаштував п'яну ДТП: суд виніс неочікуване рішення у справі

ДТП у Києві під час комендантської години

Як повідомили у поліції, близько 03:00 29 січня чоловік сів за кермо Volkswagen Passat в нетверезому стані та повіз двох пасажирів. Рухаючись містом чоловік втратив контроль над автомобілем та в’їхав у припарковані машини, які стояли з правої та лівої сторін узбіччя. Пошкоджень зазнали 7 авто.

Внаслідок ДТП травмувалися 19-річні хлопець та дівчина, які перебували в автівці з п'яним водієм. У крові керманича виявили 1,16 проміле алкоголю.

Потерпілих доставили до лікарні, а 22-річного керманича затримали поліцейські. Порушнику вже повідомили про підозру. Його можуть посадити до в'язниці на 3 роки.

У поліції показали наслідки ДТП у столиці 29 січня / Фото поліції Києва

ДТП на дорогах України: останні новини