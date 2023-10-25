У Києві автівка протаранила зупинку громадського транспорту і збила двох людей
Джерело:Нацполіція Києва
У центрі Києва легковик вилетів на тротуар та збив двох перехожих. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення ПДР.
Аварія трапилася на вулиці Велика Васильківська за участі авто Toyota Avensis. У поліції розповіли, чи був водій у нетверезому стані.
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Зніс зупинку громадського транспорту
Правоохоронці розповідають, що за кермом Toyota Avensis перебував 27-річний чоловік. В якусь мить він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, зніс зупинку громадського транспорту та здійснив наїзд на двох пішоходів. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – медики надали їм необхідну допомогу.
Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння. Виявилося, що керманич був тверезим.
Наразі поліція почала вивчати обставини ДТП. Вона вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Також правоохоронці готують повідомлення про підозру водієві Toyota Avensis.
У Києві на блокпості насмерть збили військового: що відомо
- Смертельна аварія сталася вночі 22 жовтня на блокпості при в'їзді до столиці. Водій Honda рухався в умовах туману. Попереду він побачив вантажівку та різко загальмував. Після цього керманич Honda не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. 47-річний військовий помер на місці від отриманих травм. Як показала перевірка, 45-річний водій вчинив ДТП у тверезому стані.
- Винуватцем ДТП виявився адвокат Віталій Туровський, який займається справами про п’яне водіння.
- Стало відомо, що загиблого військового звали Василь Кирій. З квітня 2022 року він став до лав Добровольчого формування Броварської міської територіальної громади №1 "Дозор". Він ніс службу на одному з блокпостів.
- Наразі Туровському вже повідомили про підозру. Також йому обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.