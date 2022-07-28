Проволік тіло через пів Львова: водій маршрутки отримав умовний термін за збиту монахиню

Менше ніж рік тому у центрі Львова водій маршрутки Віктор Шебаршинов збив двох монахинь. Галицький районний суд призначив йому три роки іспитового терміну.

Тоді одна зі збитих жінок одягом зачепилася за кузов маршрутки – водій тягнув її до кінцевої зупинки 7 кілометрів. Монахиня загинула від травм.

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Що відомо про моторошну ДТП

Зранку 20 листопада 2021 року на перехресті проспекту Свободи та вулиці Дорошенка 47-річний водій приміської маршрутки №138 Віктор Шебаршинов збив двох монахинь Латинського катедрального собору, які переходили дорогу на пішохідному переході.

48-річну монахиню з травмами госпіталізували до лікарні. Інша 47-річна монахиня, Ольга Дуплєца, зачепилася за кузов автобуса. Він протягнув її цілих 7 кілометрів. Жінка померла від отриманих травм.

Водій казав, що не помітив, як збив двох пішоходок, тож поїхав далі на кінцеву на вулиці Вашингтона. Там його затримала поліція. Спочатку суд узяв Віктора Шебаршинова під варту, а потім відпустив під домашній арешт.

Керманич маршрутки був тверезий. У маршрутці, яка тягнула тіло жінки, були пасажири. Згодом моторошне відео ДТП облетіло мережу. Збивши жінок, водій на мить зупинився і поїхав далі. Це викликало бурхливі суперечки у мережі, чи справді водій не помітив монахинь.

Водію пом'якшили покарання

Про винесення вироку Віктору Шебаршинову речник Львівської обласної прокуратури Данило Антощак сказав, що водій визнав свою провину та розкаявся. Натомість потерпіла монахиня заявила, що примирилася з водієм та не має до нього претензій.

27 липня Галицький районний суд Львова визнав Віктора Шебаршинова винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом упродовж 3 років. Але від відбування покарання під вартою його звільнили, замінивши вирок на іспитовий термін на 3 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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