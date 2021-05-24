За інформацією правоохоронців, жахлива аварія за участю дітей трапилася у Березівці, на перехресті вулиць Танасчишина та Володарського.
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Деталі смертельної ДТП
- На Одещині зіткнулись мопед під керуванням 13-річного підлітка та автомобіль Volkswagen Passat.
- Від отриманих травм водій мопеда помер у лікарні, а його пасажир – 7-річний хлопець – перебуває у тяжкому стані в реанімації.
- 32-річного кермувальника автомобіля перевірили на вміст алкоголю в крові – результат медогляду показав, що він був тверезий.
- Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Смертельна аварія сталася у Березівці: дивіться карту