Невже втікали з Херсона: у Криму КАМАЗ з окупантами врізався в цивільне авто
Аварія сталася 11 листопада біля села Орденоносне у Джанкойському районі. КАМАЗ окупантів зіткнувся з легковим авто, вилетів із дороги та перекинувся.
За інформацією російських телеграм-каналів, у Криму військова вантажівка врізалася у легковик "Міцубісі Лансер". Російські найманці, ймовірно, під страхом наступу ЗСУ так накивали п'ятами з Херсонського напрямку, що не помітили перед собою цивільне авто, пише 24 канал.
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Скільки людей постраждали
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травми отримали 17 осіб: 15 військовослужбовців та двоє цивільних.
КАМАЗ з окупантами вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком. Після чого злетів у кювет та перекинувся. Судячи з фото, обидва транспортних засоби зазнали значних механічних ушкоджень.
Ситуація на Херсонщині: що треба знати
- За минулу добу ЗСУ повністю звільнили 12 населених пунктів Херсонської області. Цю інформацію офіційно підтвердили у Генштабі.
Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони України. Війська окупантів екстрено пакуються у плавзасоби та намагаються втекти з Херсонщини. Водночас Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 "Калібрами".
- Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони вимушено залишають Херсон. Війська відводять на лівий берег Дніпра. Усі звикли до того, що окупанти часто брешуть, тому до такої інформації слід ставитися обережно.
- Напередодні з Херсонської ОДА зник російський прапор-ганчірка. Водночас саму будівлю загарбники вже якийсь час не використовували, побоюючись за свою безпеку.
- Пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стрємоусов. У Кремлі його вважали заступник гауляйтера Сальдо. Його смерть наразі не підтверджена.
- У різних телеграм-каналах з'явилася інформація, що слід чекати добрих новин зі Снігурівки Баштанського району на Миколаївщині, що межує з Херсонською областю. Саме звільнення цього населеного пункту відкриє ЗСУ шлях на Херсон. Офіційної інформації про підняття українського прапора наразі немає. Також поки невідомо, чи вдалось захисникам повністю зачистити місцевість від окупантів.
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