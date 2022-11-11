Невже втікали з Херсона: у Криму КАМАЗ з окупантами врізався в цивільне авто

Аварія сталася 11 листопада біля села Орденоносне у Джанкойському районі. КАМАЗ окупантів зіткнувся з легковим авто, вилетів із дороги та перекинувся.

За інформацією російських телеграм-каналів, у Криму військова вантажівка врізалася у легковик "Міцубісі Лансер". Російські найманці, ймовірно, під страхом наступу ЗСУ так накивали п'ятами з Херсонського напрямку, що не помітили перед собою цивільне авто, пише 24 канал.

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Скільки людей постраждали

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травми отримали 17 осіб: 15 військовослужбовців та двоє цивільних.

Внаслідок інциденту травми отримали 15 окупантів / Фото російський телеграм-канал

КАМАЗ з окупантами вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком. Після чого злетів у кювет та перекинувся. Судячи з фото, обидва транспортних засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

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