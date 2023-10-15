Смертельна ДТП поблизу Трускавця: водія Toyota раніше вже зупиняли під наркотиками

На Львівщині 15 жовтня зіткнулися дві автівки Toyota та Volkswagen, внаслідок чого загинули чотири людини. Водій-винуватець ДТП не мав водійських прав.

ДТП сталася на автодорозі "Львів – Трускавець". Водія Toyota затримали за порушення правил дорожнього руху.

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Кількість загиблих зросла

Раніше у поліції повідомляли, що внаслідок зіткнення автомобілів Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy троє людей загинули на місці. Це водій Volkswagen – 56-річний житель Рави-Руської та дві його пасажирки. Ще четверо людей отримали поранення – це пасажир та двоє пасажирок Volkswagen, а також пасажирка Toyota.

Згодом стало відомо, що одна із поранених пасажирок Volkswagen померла у лікарні. Їй було 60 років.

Порушник зі стажем

43-річного киянина, який перебував за кермом Toyota, затримали. За версією поліції, саме він спричинив ДТП, вискочивши на зустрічну смугу.

Як виявилося, житель столиці не вперше порушує правила безпеки на дорозі. 13 жовтня його вже зупиняли на вулиці Львова за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Крім того, 43-річний чоловік не мав водійських прав – його їх позбавили.

У поліції зауважили тоді, що цього водія вже вдруге протягом року зупиняють нетверезим за кермом.

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