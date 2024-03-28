Смертельна ДТП біля Лейпцига: серед постраждалих – дві громадянки України

У Німеччині перекинувся пасажирський автобус, в якому перебувало понад 50 людей. Є загиблі та поранені.

Про трагедію поблизу Лейпцига стало відомо ще вчора. А вже сьогодні у МЗС повідомили, що серед постраждалих у ДТП були українці.

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У якому стані потерпілі

Наразі відомо, що поранення внаслідок аварії отримали 29 людей. Шестеро з них перебувають у важкому стані.

В українському посольстві у Берліні уточнили, що серед постраждалих були дві українки. Одну із них довелося госпіталізувати. Втім, наразі обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання.

Нагадаємо, що в ДТП загинуло 4 людини. Особу однієї загиблої жінки правоохоронці ще встановлюють.

Врізався у групу дерев

Крім того, поліція ще намагається з'ясувати обставини смертельного інциденту. Попередньо, автобус Flixbus із 54 пасажирами із невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся.

За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири.

62-річний водій наразі – під слідством. Його можуть звинуватити у ненавмисному вбивстві та нанесенні тілесних ушкоджень з необережності.

ДТП з українцями за кордоном: