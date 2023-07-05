На Полтавщині мікроавтобус з військовими потрапив у ДТП: є загиблий і травмовані

На Полтавщині поблизу Пирятина сталася аварія з мікроавтобусом, в якому їхали військові. На жаль, внаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.

Наразі справу щодо ДТП розслідує ДБР. Про це повідомив речник теруправління Держбюро розслідувань Олександр Білка.

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На Полтавщині мікроавтобус з військовими потрапив у ДТП

Аварія сталася зранку 4 липня. Мікроавтобус з військовими з’їхав за межі проїзної частини та перевернувся. За словами речника ДБР, внаслідок ДТП загинув один з пасажирів, ще четверо – травмовані.

Наразі постраждалі пасажири перебувають у Пирятинській лікарні. Їхній стан – стабільний, середньої тяжкості, але вони при свідомості.

Тепер розпочато досудове розслідування за статтею про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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