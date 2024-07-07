Трагедія на Рівненщині: що перевозила вантажівка, яка врізалася в мікроавтобус

6 липня у Рівненській області зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус. Стали відомі нові подробиці аварії.

Зіткнення сталося між маршрутним автомобілем Sprinter та вантажівкою DAF. По прибуттю рятувальників на місце ДТП, обидва транспортні засоби перебували за межами дорожного полотна. Про це сказали на брифінгу Рівненської ОДА, передає 24 Канал.

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Що було у вантажівці

Рятувальними службами було здійснено гасіння моторного відсіку. Транспортний засіб, вантажівка, зокрема, перевозила молочний субпродукт без подальшого горіння,

– повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника ГУ ДСНС в Рівненській області Володимир Захарчук.

Нагадаємо, що у суботу, 6 липня, на дорозі "Городище – Рівне – Старокостянтинів" поблизу села Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне – Хмельницький". Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. Відомо, що батьки хлопчика теж загинули. Вдалося вижити лише одній жінці – 57-річній бабусі дитини. У неї діагностували забої, закриті травми та переломи.

Загиблі – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Серед версій ДТП: розгерметизації колеса вантажівки, несправність транспортних засобів, неуважність водія, порушення ПДР. Також поліція перевірятиме, чи були водії за кермом у стані сп’яніння.