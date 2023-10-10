У Сан-Франциско автомобіль протаранив китайське консульство: водія ліквідувала поліція

У Сан-Франциско 9 жовтня автомобіль, яким керувала невідома особа "жорстоко" врізався у консульство Китаю. Наразі водія транспортного засобу ліквідувала поліція.

На цей інцидент уже встигли відреагувати у представництві Китаю в Сан-Франциско. Там засудили аварію, наголосивши, що це створило "серйозну шкоду" для працівників консульства.

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Що відомо про аварію з консульством Китаю

У поліції Сан-Франциско розповіли, що автомобіль в'їхав у вестибюль візового відділу китайського дипломатичного відомства. Згодом там почалася перестрілка між правоохоронцями й підозрюваним у вчиненні ДТП.

Згодом стало відомо, що поліція ліквідувала людину, яка врізалася на автомобілі в будівлю генерального консульства КНР у Сан-Франциско. Про причини аварії й наявність постраждалих американська поліція поки що не повідомляла, однак будівлю вже перекрили й там документують вчинені злочини.

Згодом у своїй заяві консульство КНР підкреслило, що інцидент становив серйозну небезпеку для життя та добробуту персоналу. Крім того, це призвело до значної шкоди приміщенням і майну консульства.

Ми засуджуємо цю насильницьку атаку і залишаємо за собою право притягнути винних відповідальність за інцидент,

— мовиться в повідомленні консульства.

Наостанок у китайському консульстві додали, що вони вже подали всі зауваження американській стороні. Наразі американська влада події з аварією у дипломатичному відомстві Китаю не коментували.

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