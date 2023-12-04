На трасі Київ – Ковель сталася потрійна ДТП: є постраждалі
Джерело:Поліція на Київщині
У Київській області 4 грудня сталася аварія на трасі Київ– Ковель. На щастя, унаслідок зіткнення вантажівки, легковика та автобуса, загиблих немає.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів на трасі Київ – Ковель постраждало 4 людей. На місці події працювали правоохоронні органи.
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Що відомо про дорожньо-транспортну пригоду
Правоохоронці встановили, що 70-річний водій Renault зупинився для повороту ліворуч з трьома пасажирками в салоні.
Позаду легковика рухалась фура КамАЗ. 59-річний водій фури не врахував безпечної швидкості та дистанції. Внаслідок зіткнення автомобіль викинуло на зустрічну смугу, і він зіткнувся з маршрутним автобусом "Рута", яким керував 47-річний водій.
Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок першого авто. Жінкам 37, 27 та 26 років. Усіх госпіталізували до лікарні.
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