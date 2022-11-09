Інсценування, чи смертельна ДТП: що відомо про "загибель" Стрємоусова

9 листопада російські пропагандисти повідомили про смерть одного з так званих "ватажків" окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стрємоусова. Він "загинув" у ДТП.

Чи справді ліквідований колаборант, чи це імітація, – наразі достеменно невідомо. Річ у тім, що є чимало деталей, які можуть свідчити про те, що це "підстава". Що відомо про "загибель" Стрємоусова, розповідає 24 канал.

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Що сталося

Сьогодні по обіді росЗМІ повідомили, що у ДТП потрапив представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стрємоусов. За їх інформацією, він "загинув".

Як пишуть, винуватцем ДТП, в якому "загинув" Стрємоусов, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. За словами одного із джерел, водій Стрємоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Сальдо про "загибель" Стрємоусова

Згодом смерть колаборанта підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Він уточнив деталі загибелі – таки ДТП. Заявив, що той загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП.

Втім, відео він записав за 2 години до перших повідомлень про смерть. За даними EXIF, свій ролик Сальдо записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стрємоусова з'явилися лише о 16:01.

Це може бути інсценування

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Тобто, можливе інсценування.

Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням,

– пише він.

Лікарі про "загибель" Стрємоусова

Минздрав Херсонщини у своєму телеграм-каналі також повідомив про інцидент. Спочатку заявляли, що його госпіталізували, а потім підтвердили смерть.

Згідно з їх інформацією, лікарі офіційно підтверджують смерть Стрємоусова, а ще заявляють про інших двох постраждалих – було зіткнення трьох машин. У псевдовідомстві принесли співчуття його рідним та близьким.

РосЗМІ показали перші кадри з місця "загибелі"

Надвечір 9 листопада у росЗМІ з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов.

За словами журналіста і блогера Дениса Казанського, у Стрємоусова був броньований автомобіль. Але навіть він не витримав зіткнення, броньовану кабіну зірвало з шасі.

РосЗМІ опублікували перші кадри з місця "загибелі" Стрємоусова / Фото росЗМІ

Кадри з місця, де міг "загинути" Кирило Стрємоусов / Фото росЗМІ

Цікаво, що на опублікованих кадрах ніде не видно вантажівки, лише автівка колаборанта Стрємоусова. Звісно, можна припустити, що до цього часу вантажівку вже забрали на евакуаторі, але навряд з місця аварії забрали б тільки її, логічно було б зробити це й з легковим авто. Тож це дійсно схоже на інсценування.

Відповідальність за "смерть" Стрємоусова взяв рух "Атеш"

Ввечері рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Стрємоусова. Пропагандисти підтвердили, що колаборант став "двохсотим" 9 листопада. Пресслужба руху "Атеш" повідомила у соцмережі, що його вистежували упродовж тривалого часу. За колаборантом полювали у Херсоні, Сімферополі, Скадовську, а також – на Арабатській стрілці. Стрємоусова нагородили орденом Мужності посмертно Не пройшло й доби, а в Кремлі вже встигли відзначити Кирила Стрємоусова – там його називали "заступником голови адміністрації Херсонської області". Так, росЗМІ повідомили, що Владімір Путін підписав указ про нагородження Стрємоусова орденом Мужності посмертно.

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