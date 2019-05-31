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      ДТП із Зайцевою: в Харкові закрилась автошкола, що навчалась винуватиця аварії

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      У Харкові закрилась автошкола, в якій навчалась Олена Зайцева
      У Харкові закрилась автошкола, в якій навчалась Олена Зайцева / Styler.rbc.ua

      У Харкові закрилась автошкола, в якій навчалась засуджена до 10 років в’язниці винуватиця смертельної ДТП на вулиці Сумській Олена Зайцева. Через суспільний резонанс керівництво автошколи вирішило саме закрити заклад, а не виправляти порушення, виявлені під час слідства.

      Перед цим акредитаційна комісія розглянула перелік порушень, які стосувалися матеріально-технічної бази автошколи, і, згідно з процедурою, запропонувала автошколі їх виправити, повідомив в ефірі ObozTV начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

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      "Розуміючи резонанс, я так думаю, вони вирішили їх не виправляти. Тому що їм все одно вже не дали нормально жити. Тому вони вирішили в принципі закривати діяльність автошколи", – сказав Криклій.

      Сервісний центр МВС не має права перевіряти автошколи і може їх проінспектувати тільки в разі будь-яких пригод, додав Криклій. Так в автошколі, де навчалася Зайцева, факти порушень виявило слідче управління Харківської області в межах слідчих дій.

      Вони перевіряли наявність журналів, чи була Зайцева на навчанні, чи розписувалася в журналах під час відвідування занять. В ході цього вони виявили певні недоліки в діяльності автошколи, про що повідомили нам. І ми вже це звернення розглянули,
      – розповів Криклій.

      Що відомо про резонансну ДТП в Харкові? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії. 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років в’язниці. Згодом обоє водіїв оскаржили свої вироки, бо вважають їх несправедливими та упередженими. Зокрема, адвокати Зайцевої просять апеляційний суд скасувати його або пом'якшити вирок до 5 років ув’язнення.

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      Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова Аварії та ДТП Освіта Авто Міністерство внутрішніх справ
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