00:26
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ДТП в Харкові: Дронов не згоден з рішенням суду та подаватиме апеляцію

      87 Читать новость на русском

      Харківський суд, який рік і чотири місяці розглядав справу щодо жахливої ДТП на Сумській, нарешті виніс рішення. Почути вирок прийшли більшість постраждалих, громадські активісти та просто жителі міста. Понад дві години суддя Віктор Попрас зачитував матеріали справи, і в решті районний суд ставить крапку у резонансній ДТП.

      Який вирок виніс суд

      Суддя призначив обом винуватцям ДТП покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Також суд заборонив їм керувати транспортними засобами три роки.

      Читайте також: Вирок Зайцевій і Дронову: відео онлайн-трансляції засідання суду

      Також засуджені мають виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих в автокатастрофі. Зокрема, по одному мільйону кожній родині жертв трагедії.

      Як винуватці ДТП відреагували на вирок

      Олена Зайцева самого вироку не почула, бо посеред засідання їй стало зле і її вивели з залу. А от Геннадій Дронов сприйняв вирок емоційно – сів на лаву, закривши обличчя руками. Проте свою вину він досі не визнає.

      Зайцева та Дронов в суді
      Зайцева та Дронов в суді

      Стало відомо, що найближчим часом чоловік подаватиме апеляцію. Його захист називає вирок судді несправедливим і вибірковим, адже в крові Зайцевої суд так і не знайшов опіатів.

      Для мене незрозуміло, яка швидкість все-таки була в автомобілів. Якщо суд сказав, що дніпровська експертиза є достатнім доказом, чому тоді не використовуються положення цієї експертизи,
      – наголосив адвокат Дронова Сергій Перепилиця.

      Натомість, чи будуть оскаржувати рішення суду адвокати Зайцевої наразі невідомо. Адвокат Зайцевої Юлія Козир сказала, що цей вирок є дуже суровим та неочікуваним.

      Чи задоволені рішенням суду рідні загиблих та постраждалі

      Більшість потерпілих родин спочатку не могли повірити в те, що водії отримають найсуворіше покарання. Людмила Фабрис, яка в страшній аварії втратила доньку та онуку зазначила, що перемога на їхньому боці. Загалом більшість потерпілих вирок суду задовільнив, проте дехто з потерпілих все ж налаштований на те, що вироки ще потрібно буде відстояти в апеляції. А присуджені компенсації зуміти забрати.

      Мене запитують, чи задоволений я вироком. А чим я повинен бути задоволений? Тим, що наших дітей немає? Чи тим, що наша дочка більше не має чоловіка, вона стала інвалідом другої групи. Чи задоволені, що нашої другої дочки Діаночки немає? Чим ми повинні бути задоволені ?! Суд виніс справедливий вирок і все,
      – сказав батько загиблої в аварії Ігор Берченко.

      Що відомо про смертельну аварію в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів (6 загиблих). Суд арештував обох водіїв і обоє – обвинувачені у справі.

      blog_ava
      Росія готується до повномасштабної війни з Україною: карта
      26 лютого
      5764
      Теги: Новини України ДТП у Харкові Аварії та ДТП Жертви Новини Харкова Судді Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову
      26 лютого , 22:15 Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову
      Вікторія Войціцька 199
      Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
      26 лютого , 22:04 Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
      1297
      Письмо из Луганска: грустим по довоенной жизни в Украине
      26 лютого , 22:00 Письмо из Луганска: грустим по довоенной жизни в Украине
      Ольга Черненко 492
      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      26 лютого , 20:37 Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      2752
      Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      26 лютого , 19:45 Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      Анастасія Кримова 2241
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук