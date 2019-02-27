ДТП в Харкові: Дронов не згоден з рішенням суду та подаватиме апеляцію

Харківський суд, який рік і чотири місяці розглядав справу щодо жахливої ДТП на Сумській, нарешті виніс рішення. Почути вирок прийшли більшість постраждалих, громадські активісти та просто жителі міста. Понад дві години суддя Віктор Попрас зачитував матеріали справи, і в решті районний суд ставить крапку у резонансній ДТП.

Який вирок виніс суд

Суддя призначив обом винуватцям ДТП покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Також суд заборонив їм керувати транспортними засобами три роки.

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Також засуджені мають виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих в автокатастрофі. Зокрема, по одному мільйону кожній родині жертв трагедії.

Як винуватці ДТП відреагували на вирок

Олена Зайцева самого вироку не почула, бо посеред засідання їй стало зле і її вивели з залу. А от Геннадій Дронов сприйняв вирок емоційно – сів на лаву, закривши обличчя руками. Проте свою вину він досі не визнає.



Зайцева та Дронов в суді

Стало відомо, що найближчим часом чоловік подаватиме апеляцію. Його захист називає вирок судді несправедливим і вибірковим, адже в крові Зайцевої суд так і не знайшов опіатів.

Для мене незрозуміло, яка швидкість все-таки була в автомобілів. Якщо суд сказав, що дніпровська експертиза є достатнім доказом, чому тоді не використовуються положення цієї експертизи,

– наголосив адвокат Дронова Сергій Перепилиця.

Натомість, чи будуть оскаржувати рішення суду адвокати Зайцевої наразі невідомо. Адвокат Зайцевої Юлія Козир сказала, що цей вирок є дуже суровим та неочікуваним.

Чи задоволені рішенням суду рідні загиблих та постраждалі

Більшість потерпілих родин спочатку не могли повірити в те, що водії отримають найсуворіше покарання. Людмила Фабрис, яка в страшній аварії втратила доньку та онуку зазначила, що перемога на їхньому боці. Загалом більшість потерпілих вирок суду задовільнив, проте дехто з потерпілих все ж налаштований на те, що вироки ще потрібно буде відстояти в апеляції. А присуджені компенсації зуміти забрати.

Мене запитують, чи задоволений я вироком. А чим я повинен бути задоволений? Тим, що наших дітей немає? Чи тим, що наша дочка більше не має чоловіка, вона стала інвалідом другої групи. Чи задоволені, що нашої другої дочки Діаночки немає? Чим ми повинні бути задоволені ?! Суд виніс справедливий вирок і все,

– сказав батько загиблої в аварії Ігор Берченко.

Що відомо про смертельну аварію в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів (6 загиблих). Суд арештував обох водіїв і обоє – обвинувачені у справі.