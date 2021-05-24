Дубінський, привіт, – скандальний Шевченко прокоментував своє виключення з фракції "слуг"

Фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав нардепа Євгенія Шевченка, який захоплюється Олександром Лукашенком. Сам парламентар зрадів такому рішенню та передав привіт Олександру Дубінському.

Шевченко відреагував на своє виключення з парламентської фракції "Слуга народу", зрадівши, що нарешті це сталося.

Дізнайтеся більше Скандального "слугу народу" Шевченка виключили з фракції

Реакція Шевченка на його виключення з фракції

Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський привіт! Я ж казав, що буду таким,

– написав Шевченко.

Крім того, новинку він прокоментував і у фейсбуці. Там нардеп подякував колишнім колегам та ще раз висловив свою радість щодо прийнятого "Слугою народу" рішення.

"Я той депутат, якого обрали люди. Я не змінюю свою позицію, щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам моєї держави", – зазначив він.

Шевченко вважає, що потрібно дружити з сусідами, Білоруссю теж. Країну, зокрема її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, скандальний парламентар вважає стратегічним партнером України.

Скандали за участю Шевченка: коротко

20 квітня нардеп їздив у Мінськ, аби зустрітись із Лукашенком. Він зізнався, що це була його давня мрія. Потисши руку білоруському політику, Шевченко сказав, що для нього "велика честь" познайомитись із ним.

У лютому 2021 року він відвідав Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко.

Під час активної фази протестів у Білорусі, 17 серпня 2020 року, парламентар закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Попри жорстоке побиття та затримання демонстрантів, Шевченко запевняв, що мир у суспільстві "тримається на любові та прощенні".

До речі, білоруську опозицію нардеп називав "муд*ками", "виродками" і "під*расами".