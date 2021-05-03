Дуда: Дорожню карту для вступу України в НАТО обговорять у червні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчим часом планується обговорення дорожньої карти України для вступу в НАТО. За його словами, це відбудеться під час саміту в Брюсселі у червні 2021 року.
Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
На зустрічі країни Альянсу піднімуть питання безпеки Української держави та всієї Європи. Про це політик повідомив під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.
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По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв'язку і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться,
– сказав Анджей Дуда.
Зі свого боку Президент України подякував за те, що Польща та її глава підтримують прагнення українського народу вступити у НАТО.
Він також висловив подяку за те, що "Польща на чолі з президентом Анджеєм Дудою захищає суверенітет і територіальну цілісність України".Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що ніхто не може завадити процесу вступу України в Альянс. За його словами, лише ми можемо вирішувати свою долю щодо цього.
Вступ України в НАТО: що відомо
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс.
- Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.