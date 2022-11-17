Дуда відреагував на слова Зеленського про непричетність України до падіння ракети

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда відповів на його слова.

Анджей Дуда зазначив, що розуміє твердження Володимира Зеленського, який запевнив, що Україна непричетна до падіння ракети в селищі Пшеводув.

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Як відреагував Дуда на слова Зеленського

Зокрема, він згадав розмову з Зеленським. Президент Польщі наголосив, що наразі ситуація в Україні є надзвичайно складною, є великі емоції та великий стрес.

Останніми днями Україна зазнає надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Росія безжально і брутально випустила кілька сотень ракет проти України,

– сказав Дуда.

За словами Дуди, "ні для кого не є дивним, що є емоції, є емоції президента України. Президент також надзвичайно гостро переживає те, що відбувається з його суспільством, яке обрало його на цю посаду, і за яке він відчуває відповідальність".

На думку президента Польщі, твердження Зеленського про те, що в Польщі впала не українська ракета, ґрунтується на тому, що "кожен хоче бачити власні докази".

Він також підкреслив, що його слова ґрунтуються на підставі того, що йому надали слідчі та представники польських служб, матеріалів, також документів.

"В певному сенсі наша спільна трагедія"

Анджей Дуда наголосив, що йдеться про нещасний і "абсолютно ненавмисний випадок".

По той бік нашого кордону йде війна, Росія випустила кілька сотень ракет по Україні, Україна захищалася, і в ході цих дій, на жаль, сталося те, що сталося. Ніхто не хотів нікому нашкодити в Польщі, не кажучи вже про те, щоб позбавити когось життя. Це просто трагедія, в певному сенсі наша спільна трагедія, найбільша трагедія тих, хто втратив своїх близьких – батьків, чоловіків,

– додав президент Польщі.

Що відомо про падіння ракет у Польщі

, що 15 листопада Росія завдала наймасованішого ракетного удару по Україні. Дві ракети впали й на території Польщі, через що загинули двоє людей.

17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів, що скоріш за все, нещасний випадок у Польщі був спровокований українською ракетою протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, кому належать уламки, наразі немає.

Наші фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. Україна вже отримала необхідне підтвердження. Про це повідомив Михайло Подоляк.

Напередодні Володимир Зеленський підкреслив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета.

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