Дуда візьме участь у Кримській платформі
12 серпня 2021 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:Prezydent.pl
Анджей Дуда завітає в Україну на святкування Дня Незалежності. Президент Польщі візьме участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
Візит Дуди в Україну триватиме 23 – 24 серпня. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба президента Польщі.
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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що станом на 11 серпня участь у саміті вже підтвердили 38 учасників.
Тим часом Росія продовжує обурюватися. Зокрема, Сергій Лавров вже назвав захід "шабашем". Окрім того, окупанти почали відкрито погрожувати учасникам саміту "хворобливими наслідками".
Саміт Кримської платформи: головне
- Кулеба розповів, що саміт складатиметься з 4 тематичних панелей. Також проведуть основне засідання. Участь у ньому візьмуть глави міжнародних делегацій.
- Тематичні панелі будуть такими: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.
- Участь у саміті вже підтвердили США, Франція, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Грузія, Словаччина, Румунія, Велика Британія та інші країни світу.