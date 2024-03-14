Українці можуть розбити російську армію: Дуда назвав умови
Наші бійці продовжують відбивати ворожі атаки на лінії фронту. Водночас президент Польщі Анджей Дуда закликав продовжити надавати озброєння Україні.
Він сподівається, що передані боєприпаси зможуть змінити ситуацію на полі бою. Про це Дуда заявив під час спільного брифінгу з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Дивіться також Окупанти готуються посилити наступ на Харківщині, але є один нюанс
Путіна треба зупинити в Україні
За словами Дуди, він переконує партнерів відправляти Україні ще більше зброї. На його думку, українська армія може знищити російську армію зупинити ворога, якщо союзники забезпечать її сучасною військовою технікою.
Президент Польщі сподівається, що Конгрес США проголосує за допомогу для України найближчим часом і підтримка з боку США буде продовжена.
Дуда зазначив, що Польща приєдналась до ініціативи Чехії закупити снаряди поза межами ЄС для України.
Ми сподіваємося, що ці великі поставки боєприпасів, які надійдуть в Україну найближчим часом, допоможуть підготувати оборону проти будь-яких подальших спроб Росії піти в наступ,
– сказав він.
Польський президент стверджує, що Путіна треба зупинити в Україні, щоб у Росії більше не було спокуси забирати землі інших країн.
Чехія зібрала 800 тисяч снарядів для України: що відомо
- Під час Мюнхенської безпекової конференції Петер Павел запропонував передати Україні снаряди. До цього Чехія залучила кілька країн ЄС, які мали купити для України понад 800 тисяч артилерійських снарядів у третіх країн.
- Нещодавно стало відомо, що союзники зібрали необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч снарядів для України. До ідеї президента Чехії Петра Павла доєдналися понад 18 країн. Поки не відомі всі суми, які виділили держави, однак Норвегія закрила збір останньою 7 березня.
- Як сказав Петр Павел, якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів. Таким чином він зробив те, що не зміг реалізувати ЄС, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.
- Як пообіцяв раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до кінця 2024 року Україна отримає понад 1 мільйон артилерійських снарядів від європейських країн.
- Крім того, за словами єврокомісара із питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 мільйонів артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.