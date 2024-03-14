Українці можуть розбити російську армію: Дуда назвав умови

Наші бійці продовжують відбивати ворожі атаки на лінії фронту. Водночас президент Польщі Анджей Дуда закликав продовжити надавати озброєння Україні.

Він сподівається, що передані боєприпаси зможуть змінити ситуацію на полі бою. Про це Дуда заявив під час спільного брифінгу з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Путіна треба зупинити в Україні

За словами Дуди, він переконує партнерів відправляти Україні ще більше зброї. На його думку, українська армія може знищити російську армію зупинити ворога, якщо союзники забезпечать її сучасною військовою технікою.

Президент Польщі сподівається, що Конгрес США проголосує за допомогу для України найближчим часом і підтримка з боку США буде продовжена.

Дуда зазначив, що Польща приєдналась до ініціативи Чехії закупити снаряди поза межами ЄС для України.

Ми сподіваємося, що ці великі поставки боєприпасів, які надійдуть в Україну найближчим часом, допоможуть підготувати оборону проти будь-яких подальших спроб Росії піти в наступ,

– сказав він.

Польський президент стверджує, що Путіна треба зупинити в Україні, щоб у Росії більше не було спокуси забирати землі інших країн.

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