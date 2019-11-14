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      Думав, що посипляться лампи, – Безсмертний розповів, як Порошенко хотів зустрітися з Путіним

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      Зустріч нормандської четвірки
      Зустріч нормандської четвірки / apostrophe.ua

      Президент України Володимир Зеленський хоче тет-а-тет зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним у Казахстані.

      У прямому ефірі 24 каналу експредставник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний пояснив, що таке бажання нормальне і згадав історію з попереднім президентом.

      Читайте також: Чи зустрінеться Зеленський з Путіним: відповідь Пристайка

      "Мені довелося цей самий момент переживати з президентом Петром Порошенком. Відбувалася нарада, на якій сиділо все керівництво держави. І тут президент Порошенко починає вимагати в протоколі записати необхідність переговорів 2 жовтня. Не в рамках "нормандських переговорів", а тет-а-тет з Путіним", – розповів дипломат, зазначивши, що це було у 2015 році.

      Я йому сказав, що категорично проти такої розмови. Як ви уявляєте собі це? З чим ви будете говорити? Реакція була така, що я думав, що обсипляться лампи. Треба віддати належне тому, що він зірвався. Я Петра Порошенка знаю давно, але таким я його не бачив. Я називав його пане Президент, хоча міг сказати "ти",
      – зазначив Безсмертний.

      "І буквально за хвилин 40 він запрошує мене і сидить вже тільки військове керівництво держави – начальник Генштабу, міністр оборони та голова СБУ. І я бачу зовсім іншу розмову. В протоколі така зустріч не значилася, але розмова була. Це не була гра на публіку. Це було певне нерозуміння ситуації, яка складається і те, що ти хочеш від неї", – згадав експредставник України у Тристоронній контактній групі у Мінську.

      У Дзеркальній залі, де проходять зустрічі, є чотири виходи. Всі вийшли, вони зайшли в куток і вони (Петро Порошенко і Володимир Путін – "24") мали розмову про звільнення Надії Савченко. Я розумію цей мотив, бо я чув розмову президентів . Я розумію це натхнення,
      – наголосив Безсмертний.

      Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі. За словами Пристайка, дата вже є, втім, на відповідь Росії досі чекають.

      Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Ще однією умовою було підписання формули Штайнмаєра. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Володимир Путін Україна – Росія Роман Безсмертний Нормандський формат
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