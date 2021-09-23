Думаю, у мене була прослушка, – Мендель
Джерело:24 канал
Колишня речниця президента Юлія Мендель припустила, що в її кабінеті міг бути прослуховуючий прилад. Хоч офіційно її про це не попереджали.
Як сказала Мендель у програмі Сергія Лещенка "Що це було?", НАБУ стежило за деякими членами Офісу Президента.
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Колишня речниця зазначила, що, закодячи до кабінетів високопосадовців, можна було побачити табличку "За вами стежить НАБУ". Це означає, що у кабінеті може бути прослушка або інші пристрої. Переважно їх розміщували у кабінетах багатьох людей з "ризиковими посадами".
У 2019 році був випадок, коли НАБУ спіймала без нашого відому на хабарі співробітницю Офісу Президента. Ми про це дізналися ледь не останніми. Значить НАБУ стежить,
– згадала Мендель.
Вона припустила, що і в її кабінеті могла бути прослушка. Хоч ніякої таблички "За вами стежить НАБУ" укабінеті не було.
"Я думаю, що так, тому що я часто чула, що говорила, а потім доходило до членів команди. А я ніде це не говорила, окрім кабінету", – сказала ексречниця Зеленського.
Відставка Юлії Мендель: головне
- Юлія Мендель заявила, що планує йти у відставку навесні 2021 року. Вона працювала прессекретаркою з червня 2019 року.
- В Офісі Президента назвали причини звільнення: жорсткий режим роботи та "божевільний хейт" у мережі.
- Відзначимо, що Мендель декілька разів потрапляла у гучні скандали чи курйозні ситуації. До прикладу, одна з останніх – в ефірі телеканалу "Дом" Мендель сказала, що Україні слід заявити про існування "української російської мови".