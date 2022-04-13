Думаю, що вже найближчим часом фракції ОПЗЖ у Раді не буде, – Стефанчук
Джерело:телеканал Рада
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук анонсував виключення з парламенту партії "Опозиційна платформа – За життя". Це має відбутися вже найближчим часом.
Стефанчук: У парламенті більше не має бути осіб, які дивляться у сторону РФ
Руслан Стефанчук заявив, що в українському парламенті більше не повинно бути осіб, які мають проросійські позиції.
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"В українському парламенті ні в цьому, ні в майбутньому вже не має бути осіб, які дивляться у сторону РФ", – сказав глава Ради.
Відповідаючи на запитання, чи буде в парламенті фракція "Опозиційна платформа – За життя", Стефанчук заявив, що ні.
Я думаю, що найближчим часом такої фракції у парламенті України не буде,
– запевнив він.
Стефанчук додав, що це відбудеться "вже найближчим часом".
- Як відомо, в Україні на період воєнного часу тимчасово зупинили роботу ОПЗЖ, партії Шарія та інших.
- Також Депутати вже зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повністю заборонити проросійські партії.
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