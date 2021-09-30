Думаю, він не ініціатор, – Разумков не ображається на лист Арахамії

Дмитро Разумков не ображається на Давида Арахамію через те, що він написав лист про його відкликання з посади спікера парламенту. Водночас політик наразі не знає, чи після відставки повернеться у фракцію "Слуга народу".

Разумков дивитиметься на те, як фракція голосуватиме за його відкликання. Про це політик заявив журналістам.

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Бажання Давида Георгійовича – це одне, а позиція фракції, при всій повазі, – інше. А далі будемо про це говорити,

– заявив спікер Ради.

Він наголосив, що не ображається на Арахамію: "Я думаю головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович, мені щось так підказує. Образи на нього не маю".

Що відомо про відкликання Разумкова

30 вересня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес відкликання Разумкова з посади.

Речниця фракції Юлія Палійчку заявила, що політсила не обговорювала це питання на засіданні. Водночас речниця Разумкова Ольга Туній каже, що відкликають політика усією фракцією.

Сам спікер Ради не здивувався такій ініціативі. Він запевнив, що з процесом не затягуватиме.

Аби ініціювати процедуру відкликання спікера необхідні щонайменше 150 підписів нардепів – оригіналів із зазначеними відомостями. Лише після цього можна вносити пропозицію у парламент.

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