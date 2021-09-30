Думаю, він не ініціатор, – Разумков не ображається на лист Арахамії

30 вересня 2021 , 15:50
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Джерело:

24 канал

Дмитро Разумков не ображається на Давида Арахамію через те, що він написав лист про його відкликання з посади спікера парламенту. Водночас політик наразі не знає, чи після відставки повернеться у фракцію "Слуга народу".

Разумков дивитиметься на те, як фракція голосуватиме за його відкликання. Про це політик заявив журналістам.

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Бажання Давида Георгійовича – це одне, а позиція фракції, при всій повазі, – інше. А далі будемо про це говорити,
– заявив спікер Ради.

Він наголосив, що не ображається на Арахамію: "Я думаю головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович, мені щось так підказує. Образи на нього не маю".

Зверніть увагу! Аби ініціювати процедуру відкликання спікера необхідні щонайменше 150 підписів нардепів – оригіналів із зазначеними відомостями. Лише після цього можна вносити пропозицію у парламент.

Що відомо про відкликання Разумкова

Разумков прокоментував своє відкликання: відео

 

Автор: Софія Мінджоса