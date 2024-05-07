Здається красивою й оптимістичною: що не так із заявою Шольца про заморожені активи Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що 90% доходів від заморожених російських активів мають піти на озброєння для України. Але насправді важливо нарешті розібратися з самими активами.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат партії "Слуга Народу" Олег Дунда, зауваживши, що заява Шольца видається досить красивою та оптимістичною. Але насправді це не так.

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Доходи від заморожених російських активів становлять близько 4 мільярдів доларів на рік. Ця сума є досить невеликою в контексті повномасштабної війни Росії проти України.

Є ідея, як використати заморожені російські активи

Як наголосив Дунда, зараз у Європейського Союзу фактично "напіврозібраний" військово-проми словий комплекс. Все відрізняється залежно від країни, але загалом європейський ВПК потребує глибокої модернізації та перероблення. Для цього потрібні буквально сотні мільярдів євро.

Також європейський ВПК не може поки повністю покрити потреби України. Вони не здатні виробити стільки боєприпасів, щоб Україна змогла досягти паритету за кількістю на полі бою.

Тому зараз Чехія, Франція, Німеччина бігають по світу та шукають снаряди. Але не можна залежати від інших країн. Потрібно виробляти самому. Для цього потрібні сотні мільярдів, яких недостатньо за схемою, яку пропонує Шольц. Але є джерело, яке може це профінансувати – конфіскація заморожених активів Росії. В Європі їх обліковують десь на 300 мільярдів,

– сказав Дунда.

Наразі Париж та Берлін скептично ставляться до цієї ідеї, побоюючись саме конфіскації. Але можливо провернути інший варіант. Цілком реально за рішенням Єврокомісії вкласти ці активи у військові облігації ЄС. Право власності на них буде російське, але гроші, отримані від них, підуть на фінансування ВПК України та ЄС. А після перемоги України однією з умов капітуляції Росії буде списання цих облігацій.

Зараз, щоб Шольц та Макрон профінансували ВПК, їм потрібно зрізати соціальні видатки. Тоді вони можуть і не виграти вибори. Ми пропонуємо інакше: взяти російські гроші та вкласти їх у виробництво. Це – створення робочих місць, вкладання в економіку та зростання рейтингів. Друга пропозиція – щоб допомога Україні враховувалася у витратах 2% ВВП країн НАТО. Це влаштує абсолютно всіх,

– зауважив Дунда.

Україна працюватиме над тим, аби просунути цю ідею на Заході. Десь у найближчий місяць можна буде побачити, як до цього ставляться міжнародні партнери.

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