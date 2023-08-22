Два місяці боїв, і складну оборону прорвано: 47 бригада показала, як заходила в Роботине
Джерело:47 окрема механізована бригада
22 серпня стало відомо, що ЗСУ зайшли в Роботине на Мелітопольському напрямку. Військовослужбовці просять місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.
Два місяці запеклих боїв, і бійці бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів.
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Що показали у відео
Місцеві мешканці плачуть і дякують нашим воїнам. Вони розповідають: психологічно було дуже важко, зникло світло, вода і хліб. Змогли посадити город, але картоплю копали під обстрілами.
Одна з жінок святкувала день народження в окупації. За її словами, на 52 роки подарунки були розкішні, як на такі умови: пиріжки з шовковицею, три хлібини, букет троянд і пів ящика бубликів, знайдених в окупантів.
Ми так довго чекали, що сьогодні (22 серпня – 24 Канал) ЗСУ прийшли неочікувано,
– говорять місцеві.
Люди змогли подзвонити рідним. Зараз вони їдуть у більш безпечне місце.
Як ЗСУ звільняли Роботине: дивіться відео
Захисники посміхаються і гладять кота – тваринку теж урятували.
ЗСУ в Роботиному / Скриншоти з відео
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Що відомо про звільнення Роботиного
- 21 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські підрозділи мали успіх у напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- За її словами, ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного, але не мав успіху.
- На 6 ранку 22 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в напрямку Роботиного Збройні сили України "мали успіх". Згідно з повідомленням, наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- За кілька годин стало відомо, що українські військові зайшли в Роботине. Росіяни продовжують обстрілювати це село, тож потрібно вивезти звідти місцевих. У Міноборони розповіли, що воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі". Повідомляється, що наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.