Два депутати привласнили 1,5 гектара узбережжя на Одещині

У Білгород-Дністровському районі Одеської області два місцевих депутати заволоділи 1,5 гектарів узбережжя вартістю 4 мільйони гривень. Земельні ділянки вони оформили на своїх родичів і близьких знайомих.

Обласна прокуратура повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому секретарю Затоківської селищної ради та колишньому голові її постійної депутатської комісії.

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За версією слідства, секретар і голова земельної комісії розробили злочинну схему відчуження рекреаційних земель першої лінії від Чорного моря у Білгород-Дністровському районі.

Підозрювані заволоділи 17 земельними ділянками.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним апобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 10 мільйонів гривень кожному.



Відчужені ділянки узбережжя / фото od.gp.gov.ua