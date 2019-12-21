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      Два депутати привласнили 1,5 гектара узбережжя на Одещині

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      Депутатів затримали поліцейські / od.gp.gov.ua

      У Білгород-Дністровському районі Одеської області два місцевих депутати заволоділи 1,5 гектарів узбережжя вартістю 4 мільйони гривень. Земельні ділянки вони оформили на своїх родичів і близьких знайомих.

      Обласна прокуратура повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому секретарю Затоківської селищної ради та колишньому голові її постійної депутатської комісії.

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      За версією слідства, секретар і голова земельної комісії розробили злочинну схему відчуження рекреаційних земель першої лінії від Чорного моря у Білгород-Дністровському районі.

      Підозрювані заволоділи 17 земельними ділянками. 

      Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним апобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 10 мільйонів гривень кожному.


      Відчужені ділянки узбережжя / фото od.gp.gov.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Одеси Оренда землі Чорне море
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