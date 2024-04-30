Хто насправді керує Росією: 2 впливові структури

Владімір Путін у 2000 році вперше став президентом Росії. Керувати країною його поставив інститут ФСБ, який досі відіграє неабияку роль у країні.

Росія відрізняється від багатьох цивілізованих країн, зокрема, диктаторською формою правління. Однак зараз країною-агресором керує не тільки Путін. Про це 24 Каналу сказав доктор історичних наук Юрій Фельштинський, зауваживши, що у Росії є 2 впливові структури.

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Не тільки Путін

Як зазначив Фельштинський, коли людина керує 20 років, то поступово перестає на себе дивитися як на ставленика й паралельно посилюється система управління, яка може стати головною – апарат президента.

На сьогодні у Росії є дві системи управління. Одна керує відкрито – апарат президента, на чолі якого стоїть Путін, колишній керівник ФСБ та відомство ФСБ, яким керує колегія.

Рада Безпеки у Росії завжди була символічним органом та не брала участі в управлінні державою. Є ще кабінет міністрів. До речі, зараз усі міністри, напевно, нервово чекають нові призначення, адже не розуміють, чи залишаться на своїх постах, чи все ж таки будуть зняті,

– мовив доктор історичних наук.

Однією з найважливіших є посада прем'єр-міністра, адже за російською конституцією у випадку, якщо щось відбувається з президентом, виконуючим обов'язки президента стає прем'єр-міністр.

"Це саме те, як Путін прийшов до влади. Тому посада прем'єр-міністра з цього погляду є вкрай важливою. А взагалі, кабінет міністрів за традицією в Росії не має стосунку до політичних рішень", – додав Фельштинський.

Що відбувається у Росії