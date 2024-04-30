Хто насправді керує Росією: 2 впливові структури
Владімір Путін у 2000 році вперше став президентом Росії. Керувати країною його поставив інститут ФСБ, який досі відіграє неабияку роль у країні.
Росія відрізняється від багатьох цивілізованих країн, зокрема, диктаторською формою правління. Однак зараз країною-агресором керує не тільки Путін. Про це 24 Каналу сказав доктор історичних наук Юрій Фельштинський, зауваживши, що у Росії є 2 впливові структури.
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Не тільки Путін
Як зазначив Фельштинський, коли людина керує 20 років, то поступово перестає на себе дивитися як на ставленика й паралельно посилюється система управління, яка може стати головною – апарат президента.
На сьогодні у Росії є дві системи управління. Одна керує відкрито – апарат президента, на чолі якого стоїть Путін, колишній керівник ФСБ та відомство ФСБ, яким керує колегія.
Рада Безпеки у Росії завжди була символічним органом та не брала участі в управлінні державою. Є ще кабінет міністрів. До речі, зараз усі міністри, напевно, нервово чекають нові призначення, адже не розуміють, чи залишаться на своїх постах, чи все ж таки будуть зняті,
– мовив доктор історичних наук.
Однією з найважливіших є посада прем'єр-міністра, адже за російською конституцією у випадку, якщо щось відбувається з президентом, виконуючим обов'язки президента стає прем'єр-міністр.
"Це саме те, як Путін прийшов до влади. Тому посада прем'єр-міністра з цього погляду є вкрай важливою. А взагалі, кабінет міністрів за традицією в Росії не має стосунку до політичних рішень", – додав Фельштинський.
Що відбувається у Росії
- ФСБ заборонила російським чиновникам, депутатам та працівникам держструктур виїзд за кордон навіть до "дружніх" країн. Спецслужби вважають, що чиновники мимоволі можуть розголосити державні секрети або їх затримають та запропонують угоду, щоб розкрити "таємниці".
- Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова та його друга відправили в СІЗО. Обох звинувачують в отриманні великої суми хабаря. Поплічника Шойгу тримають під вартою до 23 червня 2024 року.
- Водночас в Орській області Росії ніяк не можуть приборкати наслідки прориву дамби, який стався 5 квітня. Проте Путін вирішив лише зараз провести нараду щодо катастрофи.