Дві держави відправили в Україну майже 40 тонн заражених продуктів

В Україну не пустили велику партію цитрусових з Єгипту та Туреччини через те, що продукція була заражена личинками середземноморської плодової мухи.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Перша партія заражених продуктів прибула до одеського порту "Чорноморськ" з Туреччини. Так, в Україні хотіли вивантажити 17,3 тонни мандаринів.

Другий вантаж не допустили в Україну у відділі митного оформлення посту "Західний" у Київській області. Він приїхав з Єгипту з 22,3 тонни апельсинів.

Заражені вантажі затримано, до них будуть застосовані фітосанітарні заходи відповідно до чинного законодавства. З метою недопущення подібних випадків до країн-експортерів – Туреччини та Єгипту – будуть надіслані нотифікації про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України,

– зазначили у службі.