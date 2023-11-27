Не поїде туди, де є загроза влучання HIMARS: коли Путін випускає свого двійника

Владімір Путін вперше з 2021 року виступив на саміті G20, який проходив в онлайн-форматі. Однак в аналітиків виникли припущення, що цього разу на широкий загал випустили двійника очільника Кремля.

Джозеф Байден та Сі Цзіньпін проігнорували зустріч "великої двадцятки", ймовірно, через участь в ній Путіна або його дублера. На думку ексспівробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, яку він висловив 24 Каналу, Путін відправляє своїх двійників переважно на зустрічі у небезпечні для нього місця.

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Де справжній Путін

Історія про двійників Путіна, припустив він, переважно технічна, тому що не має жодних юридичних наслідків для Росії. Людина, схожа на главу Кремля від його імені виступає на саміті G20, тому світова спільнота виходить з того, що саме промовляє Путін, й не важливо це він сам говорить чи його двійник. Наслідки від його слів для Росії будуть ті ж самі, якби виступав справжній Путін.

Проте я не вважаю, що проголошує промови чи проводить зустрічі на міжнародних самітах двійник Путіна,

– наголосив ексспівробітника КДБ.

Куди Путін відправляє своїх двійників: дивіться відео

Дублер російського президента відправляється кудись в Маріуполь, Севастополь, Ростов-на-Дону. Він може проїхатись за кермом машини по Кримському мосту або відправитись до Дагестану, де його обійматимуть та цілуватимуть прихильниці.

Туди їде не Путін, а двійник, вважає Жирнов, тому що справжній Путін відсаджує всіх на велику відстань, а також не вирушить у місце, де може отримати ракету від HIMARS чи Storm Shadow.

Водночас виявився дуже вдалим політичний тролінг щодо нібито "смерті" Путіна, який запустив Валєрій Соловей. Він нав'язав Кремлю історію про двійників Путіна, які "працюють" замість "померлого" очільника Росії.

Більше про віртуальний саміт G20, який відбувся 22 листопада

Джозеф Байден та Сі Цзіньпін не брали участь у G20. Водночас президент США відвідав особисто саміт у вересні в Індії. До речі, на ньому також був відсутній Сі Цзіньпін.

Ігнорування лідера Китаю G20 ймовірно пов'язане з тим, що головує в ньому Індія та прем'єр-міністр країни Нарендра Моді. Китай та Індія мають взаємні претензії та перебувають у стані "холодної війни".

Проте Китай все ж таки взяв участь у віртуальній зустрічі G20, але не найвищому рівні. Країну представляв прем'єр-міністр Лі Цянь.

Щодо Байдена, то він проігнорував цю зустріч напевно через виступ на ній Путіна. Хоча у президента США був привід відмовиться. Напередодні, 20 листопада, він відзначав 81-й день народження та з приводу цього перебував у відпустці.