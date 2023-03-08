Двійник Путіна може зректися влади: які плани російських еліт щодо диктатора
Російська еліта вже рік перебуває під санкціями, але так і не отримала перемогу у війні, якої так сильно прагнула. Замість неї має псевдоісторичні промови від Владіміра Путіна, які вже їй набридли.
Представники російської еліти – це люди, в яких немає думок, переживань. Єдині мотиватори, які в них є – гроші, які вони втратили через санкції, і їхні діти, які вчились і жили за кордоном, а зараз вимушені повернутися в Росію. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Донька Лаврова "страждає" в Росії
Він нагадав, що донька глави МЗС Сєргєя Лаврова все життя прожила в США, не знає російської мови, а зараз її депортували до Росії. І тепер вона вимушена "страждати", тому що її батько виявився одним з лідерів фашистського режиму.
Політтехнолог зауважив, що не варто верхівку російської влади називати "елітою", тому що еліта означає – кращі. Але у цьому випадку представники російської еліти – найгірші з найгірших.
Чи наважиться російська еліта повалити Путіна: дивіться відео
Абсурдний сценарій, який може стати реалістичним
"Чи хоче російська еліта змінити Путіна? Напевно, що багато хто з її представників, якби була така можливість, повалили його. Але якби для цього їм не потрібно було ризикувати життям. Проте, якщо хтось з них на це наважиться, решта не буде захищати Путіна", – наголосив Шейтельман.
Він нагадав про версію усунення російського диктатора, яку запропонував політолог Валерій Соловей. За його словами, у ФСБ є план повалити Путіна за допомогою двійника.
Змусити двійника публічно підписати документ про те, що Путін уходить з посади, показати це по телебаченню. І потім неможливо буде довести, що це був не Путін. Але важливо, щоб вся російська еліта це підтримала. Тоді справжній Путін буде довго доводити, що це не він підписав своє зречення,
– підкреслив політтехнолог.
На думку Михайла Шейтельмана, цей сценарій виглядає абсурдним, але в ситуації, коли вся еліта виступить проти кремлівського диктатора, він може стати реалістичним.
Двійники Владіміра Путіна: що відомо
- Путін поки не ризикує приїхати на окуповані території України. На думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, в Росії розуміють, що українці мають зброю, яка зможе дістати російського диктатора. Навіть, якщо постраждає двійник Путіна, для Кремля це буде проблемою, адже доведеться визнати, що очільник країни-агресорки таки має двійників.
- Кандидат психологічних наук Дмитро Попов вважає, що російський диктатор має декілька двійників, а один з них, ймовірно, постійно сидить в бункері. За його словами, людина, яка виступає від імені російського диктатора – постійно змінюється, але клонів Путіна можна відрізняти.
- Попов зазначив, що справжнього Путіна не бачили у публічному просторі з 2006 року. Він пригадав, що у російському просторі саме у цей час помітили, як його дружина Людміла Путіна почала жити окремим від чоловіка життям. Він нагадав, що колись дружина давала інтерв’ю і сказала, що Путіна нема з 2006 року. За його словами, є кілька сигналів, які свідчать про те, що російський диктатор насправді вже мертвий.