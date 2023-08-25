Схожість вражає: Путін публічно нагородив свого "двійника"
Кремлівський диктатор Владімір Путін вже не приховує своїх двійників. Президент Росії на публіці нагородив військового, який за зовнішніми ознаками дуже схожий на Путіна.
Інцидент стався 23 серпня у Курську, де Путін приїхав на святкування 80-річння перемоги в Курській битві, поки у Тверській області розбивався літак з Євгєнієм Пригожиним, пише 24 Канал. Саме в Курську Путін і нагородив свого ймовірного двійника.
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Путін публічно показав свого двійника
Увагу на двійника Путіна звернув український журналіст Денис Казанський та користувачі мережі. Він опублікував відео та світлини з нагородження.
Путін нагородив свого двійника: дивіться відео
За зовнішніми рисами військовий, якого нагороджував кремлівський диктатор, сильно схожий на Путіна.
Зокрема, у них схожі риси обличчя: в обох типова зовнішність співробітника ФСБ. Також у Путіна та військового приблизно однаковий зріст.
Путін нагородив двійника / Фото із соцмереж Дениса Казанського
На відео може бути Віктор Золотов – головнокомандувач військ національної гвардії Росії. Можливо, саме на нього покладений обов'язок бути двійником Путіна.
Зазначимо, що Путін в Курську зробив доволі цікаву заяву. Путін вирішив роздати нагороди окупантам за їх буцімто "винятковий героїзм". При цьому він заявив, що нагороджені окупанти билися з переважаючим противником.
Це заява геть не вкладається у наративи кремлівської пропаганди, оскільки раніше сам Путін переконував, що Україна нібито "втратила всю техніку", а "контрнаступу немає". Тому можна припустити, що на сцені були два двійники Путіна, один з яких не стежив за своїми заявами.
Скільки в Путіна двійників
- Президент Росії після повномасштабного вторгнення в Україні, а також рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт панічно боїться покидати Кремль.
- Нещодавно диктатор пропустив важливий для Росії саміт БРІКС, оскільки в ПАР попередили, що виконають ордер і затримають Путіна. Що більше, Путін відмовився їхати в Туреччину на запрошення Ердогана.
- Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що в Путіна щонайменше три двійники. Він заявив, що саме двійник Путіна їздив до Маріуполя і був на так званому параді в Москві. Це все вказує на те, що Путін сильно переймається своїм майбутнім. Чого тільки варті бронепоїзди, на яких диктатор пересувається Росією.