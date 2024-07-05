"Технічні" двійники: ексрозвідник Росії розповів, для яких завдань їх використовує Путін

Журналісти та експерти не перестають звертати увагу на зміни у зовнішності Владіміра Путіна, його поведінку та жестикуляцію. Проте навряд чи він посилає на міжнародні події своїх двійників, бо розвідслужби інших країн зможуть помітили відмінності.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що президент Росії – це в основному функція, а не людина. Наразі світова спільнота визнає, що її виконує Путін.

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Як використовують двійників Путіна

За словами Жирнова, перша країна, яка зацікавлена оголосити про те, що ніякого Путіна нема, а на його місці стоїть нелегітимний двійник – це Україна. Останні два місяці Путін говорить лише про те, що Президент Володимир Зеленський нібито нелегітимний. Тому очікувано, що у відповідь варто було б сказати, що немає ніякого Путіна.

Україна про це не каже, хоча має хорошу та професійну розвідку. Ніхто з офіційних представників ГУР, СБУ, РНБО не заявляв, що зараз при владі у Росії двійник. Тому війну треба зупиняти, бо її просто немає з ким вести.

Немає сумнівів, що у Путіна є двійники. Але всі вони "технічні": їх посилають в Маріуполь, садять за кермо машини, повз яку проїжджають 40-тонні фури. Але, щоб зібралося 16 керівників країн і всі вони говорили з двійником – у це ніхто не повірить, а насамперед Україна,

– підкреслив колишній співробітник КДБ.

Він додав, що двійниками керує Федеральна служба охорони та Служба безпеки президента. Це люди в генеральських мундирах. До того ж двійники також є офіцерами цих служб. Їх охороняють майже так само, як і Путіна, турбуються про їхню безпеку та роблять все, щоб їхнє існування максимально залишалося в таємниці.