Помітно навіть без розвідданих, – у ГУР розповіли про хворобу та двійників Путіна

Загальновідомо, що Владімір Путін боїться виходити на люди і у будь-який спосіб уникає такої можливості, випускаючи замість себе на зустрічі своїх двійників.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він підтвердив, що є така інформація. А також зазначив, що українській розвідці відомо про поганий стан здоров'я російського диктатора.

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Путіна ховають не тільки з міркувань безпеки

Однак він зазначив, що це не повинно нас розхолоджувати, адже і з поганим станом здоров'я Путін може наробити багато шкоди.

Його дійсно ховають від людей, але для того, щоб у цьому переконатись, не потрібно використовувати закриті джерела. Достатньо побачити кумедні довжелезні столи, за якими він сидить, чи одинокого диктатора в церкві на свята, постановчі масовки навколо нього,

– нагадав представник ГУР.

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За його словами, Путіна ховають не тільки з міркувань безпеки, але й вочевидь і з медичних міркувань.

"Путін – нездорова людина ні психологічно, ні фізично. Як і весь російський режим і російське суспільство. Але саме на цьому образі і на цій особі зараз тримається сучасна Росія. Тому так його оберігають, ховають і роблять його недоступним пеш за все для росіян. Українцям він точно не потрібний", – наголосив Андрій Юсов.

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