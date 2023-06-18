Має проблему, яку не можуть вирішити лікарі: Жирнов сказав, як розпізнати справжнього Путіна
"Бавовна" в Росії та періодичні прогулянки дронів змушують Владіміра Путіна все рідше з'являтися на публіці. Однак днями він вийшов з бункера, зібравши на економічному форумі фріків-воєнкорів для обміну новою порцією байок.
Попри відчайдушні спроби показати, що він не втратив рештки контролю, уже зрозуміло, що ситуацією бункерний в Росії не володіє і не має впливу на силові та військової структури. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він проаналізував, на яких заходах останнім часом міг з'являтися справжній Путін, а де фальшивка.
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Нещодавно так званий міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, більш відомий як "оленевод" видав наказ, що всі військові формування мають підпорядковуватися міноборони.
З іншого боку, людина, схожа на Путіна, заявляла, що ситуація досі не до кінця урегульована з приватними військовими компаніями. Хто ким керує в Росії – одному Богу відомо, але ясно одне – Путін доживає віку в гнітючій атмосфері і повній непокорі підданих.
Де був справжній Путін
Цікаво, що на цьому економічному форумі в Пітері, на відміну від інших заходів, що проходили раніше, був справжній Путін, підкреслив Жирнов.
Диктатор знову кашляв, знову виступав у своїй звичайній манері абсолютно невдалого оратора. За цим можна дуже легко визначити: справжній Путін виступає чи ні. В справжнього є проблеми з горлом, проти яких безсилі лікарі.
По-перше, на Пітерському економічному форумі було багато іноземних гостей, яких не можна було дурити, впевнений ексспівробітник розвідки Росії. По-друге, хворобливий вигляд диктатора і постійне підкашлювання це підтвердило.
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Де з'явився двійник
Натомість з кореспондентами спілкувався двійник. Все дуже просто, ця людина знову ж таки не кашляла. До того ж поведінка дуже відрізнялася від звичної поведінки бункерного.
Він був більш вільним, його лексика була менш відточена. Видно було, що він пливе по важливих питаннях. Я абсолютно переконаний, що це був не Путін,
– пояснив Жирнов.
Важливою деталлю також стали руки. У людини, яка спілкувалася з воєнкорами були довгі нігті, натомість на зустрічі з кореспондентами манікюр диктатора був іншим.
Також Жирнов вважає, що двійника могли підсунути на зустріч з африканською делегацією, адже вона не помітить різниці, оскільки не настільки обізнана з особливостями його поведінки. А на Пітерському форумі його всі знають і там було б складніше виставити двійника.
Знаючи Путіна, я вважаю, що йому це принесло ще й певне садистське задоволення, щоб ці люди зустрічалися з двійником і думали, що зустрічаються зі справжнім Путіним. А він в цей час сидить в сауні чи в басейні, дивиться це по телевізору і сміється над ними,
– припустив Жирнов.
Що відомо про двійників Путіна
- Під час масованої атаки дронів на Москву Путін з'явився з коментарями. Натомість уважні глядачі помітили кілька дивних деталей і те, що він був схожий на робота.
- Українська розвідка також прокоментувала наявність двійників військового злочинця. Там вважають, оскільки Путін має кепський стан здоров'я, замість нього часто випускають людей схожих.
- Цікаво, що самі того не бажаючи, ті ж воєнкори підтвердили, що існують різні Путін. Адже один з пропагандистів заявляв, що він просидів на карантині перед зустріччю тиждень. Оскільки це його здивувало, можна припустити, що так відбувається не завжди, а лише, коли зустріч запланована зі справжнім керівником Кремля.