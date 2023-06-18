Має проблему, яку не можуть вирішити лікарі: Жирнов сказав, як розпізнати справжнього Путіна

"Бавовна" в Росії та періодичні прогулянки дронів змушують Владіміра Путіна все рідше з'являтися на публіці. Однак днями він вийшов з бункера, зібравши на економічному форумі фріків-воєнкорів для обміну новою порцією байок.

Попри відчайдушні спроби показати, що він не втратив рештки контролю, уже зрозуміло, що ситуацією бункерний в Росії не володіє і не має впливу на силові та військової структури. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він проаналізував, на яких заходах останнім часом міг з'являтися справжній Путін, а де фальшивка.

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Нещодавно так званий міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, більш відомий як "оленевод" видав наказ, що всі військові формування мають підпорядковуватися міноборони.

З іншого боку, людина, схожа на Путіна, заявляла, що ситуація досі не до кінця урегульована з приватними військовими компаніями. Хто ким керує в Росії – одному Богу відомо, але ясно одне – Путін доживає віку в гнітючій атмосфері і повній непокорі підданих.

Де був справжній Путін

Цікаво, що на цьому економічному форумі в Пітері, на відміну від інших заходів, що проходили раніше, був справжній Путін, підкреслив Жирнов.

Диктатор знову кашляв, знову виступав у своїй звичайній манері абсолютно невдалого оратора. За цим можна дуже легко визначити: справжній Путін виступає чи ні. В справжнього є проблеми з горлом, проти яких безсилі лікарі.

По-перше, на Пітерському економічному форумі було багато іноземних гостей, яких не можна було дурити, впевнений ексспівробітник розвідки Росії. По-друге, хворобливий вигляд диктатора і постійне підкашлювання це підтвердило.

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Де з'явився двійник

Натомість з кореспондентами спілкувався двійник. Все дуже просто, ця людина знову ж таки не кашляла. До того ж поведінка дуже відрізнялася від звичної поведінки бункерного.

Він був більш вільним, його лексика була менш відточена. Видно було, що він пливе по важливих питаннях. Я абсолютно переконаний, що це був не Путін,

– пояснив Жирнов.

Важливою деталлю також стали руки. У людини, яка спілкувалася з воєнкорами були довгі нігті, натомість на зустрічі з кореспондентами манікюр диктатора був іншим.

Також Жирнов вважає, що двійника могли підсунути на зустріч з африканською делегацією, адже вона не помітить різниці, оскільки не настільки обізнана з особливостями його поведінки. А на Пітерському форумі його всі знають і там було б складніше виставити двійника.

Знаючи Путіна, я вважаю, що йому це принесло ще й певне садистське задоволення, щоб ці люди зустрічалися з двійником і думали, що зустрічаються зі справжнім Путіним. А він в цей час сидить в сауні чи в басейні, дивиться це по телевізору і сміється над ними,

– припустив Жирнов.

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