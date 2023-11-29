Несправжній Путін: хто в Росії причетний до створення його двійників

Розмови про двійників Владіміра Путіна не припиняються, а поведінка російського диктатора їх дедалі більше провокує. Навіть міжнародні лідери могли зустрічатися не з російським президентом, а з його двійником.

Таку думку 24 Каналу висловив письменник, публіцист, громадський діяч, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов. За його словами, організувати таке перевтілення для закордонного візиту насправді дуже просто.

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Чи бачив хтось двійників Путіна

Російський диктатор ще до повномасштабної війни в Україні мав багато зустрічей з президентами інших країн. На думку опозиціонера, вони могли навіть не зауважити, що спілкуються з несправжнім Путіним.

"Кожна міжнародна зустріч – це великий стіл, коротке привітання і мінімум прямого спілкування. Політики вже звикли, що їхня зовнішність часто змінюється через різні процедури. Тому під час таких подій легко не помітити, що це несправжній Путін", – зауважив російський опозиціонер.

Щобільше, міжнародні лідери ніколи не мали прямого спілкування з так званим президентом. Така можливість була у людей, які перебувають з Путіним щодня, але всі вони підвладні Кремлю.

Колись Путін довіряв чоловіку, який відповідав за його безпеку, навіть всюди з ним літав. Але у 2012 році, коли відбулися зміни у зовнішності диктатора, його звинуватили в хабарництві й посадили в тюрму. Там він і помер.

Путін і його система не саджають людей за хабарі. Для них це звичне явище, тому в таке пояснення я не вірю. У тюрмі ця людина померла. Якщо далі розвивати версію, то можна припустити, що знайшовся один ад'ютант, який не захотів грати у гру, яку запропонував Ніколай Патрушев,

– розповів Ростислав Мурзагулов.

Він додав, що всі ці припущення справді можуть звучати як безглуздя, але насправді все, що роблять росіяни саме таким і є.

Мурзагулов розповів про двійників Путіна: дивіться відео

Хто причетний до цієї "гри"

Для того, щоб організувати історію з двійниками потрібні люди, які перебувають близько з Путіним, входять до його кола спілкування. На думку, російського опозиціонера, це може бути секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев, президент "Роснафти" Ігор Сєчін і ще декілька осіб. Також, ймовірно, є ті, хто регулярно бачить Путіна, але не причетні до цієї історії.

"Розмови про те, що Путін зовнішньо змінився тривали вже давно Але тоді з'явилася версія про невдалу пластику, через яку змінилося його обличчя. Але до 2012 року я не бачив жодного сенсу Путіну щось собі колоти, бо він добре виглядав", – підсумував Мурзагулов.

Що відомо про двійників Путіна