Російський опозиціонер припустив, чи може двійник Путіна керувати Кремлем

Розмови про наявність у Путіна двійників не припиняються, а його поведінка лише підігріває подібні чутки. Існує також версія, що Кремлем може керувати якийсь із клонів російського президента.

Наскільки реальний такий варіант, прокоментував 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Чи може двійник Путіна керувати Кремлем

Російський опозиціонер зауважив, що концепція професора Валєрія Солов'я – геніальна. Питання лише в тому, кому це вигідно. Зрозуміло, що не Солов'ю.

Валєрій Соловей відомий своїми екстравагантними "конспірологічними" теоріями. У жовтні 2023 року він заявив про "смерть" Путіна. За твердженням Солов'я, тіло російського диктатора перебуває в холодильній камері у резиденції на Валдаї.

Я думаю, що двійники можуть існувати. Шанс дуже ймовірний та високий,

– вважає Гудков.

Водночас він не вірить, що тіло Путіна зберігається у холодильнику, а двійник керує країною-агресоркою. Тому що турбулентність усередині істеблішменту була б значно вищою, зокрема, почали б ширитися чутки та розмови.

Кому вигідні чутки про двійників Путіна

Гудков припускає, що цілком може існувати двійник Путіна, який вжився у роль та "прокочується" через різні системи розпізнання, щоб добитися максимальної зовнішньої схожості.

Тому що моделі поведінки одного Путіна й іншого Путіна, які іноді розділяють години, – цілком різні,

– зауважив російський опозиціонер.

Це, за словами Гудкова, дуже очевидно. І пояснити таке не можна нічим, окрім як наявністю двійників. Принаймні з погляду здорової логіки.

Але, на його думку, Путіну це зовсім невигідно. Якщо ж главі Кремля невигідно й це продовжує робитися й залишається безкарним для Солов'я, то вигідно комусь у найсильніших і найвпливовіших колах російського істеблішменту.

Відповідно, додає він, можна говорити про серйозні передумови чи розкол, який уже розпочався. Це дуже важливий фактор, який не вивчений і не до кінця зрозумілий.

Чутки про "смерть" Путіна та двійників