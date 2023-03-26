З цим не можна заграватись: ексрозвідник про можливу ліквідацію двійника Путіна
Аналітики неодноразово зауважували, що Владімір Путін має двійників. Зокрема, до Маріуполя приїжджав саме двійник кремлівського диктатора.
Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур вважає, що версія з двійниками Путіна – це дуже небезпечний інструмент. Про це він розповів 24 Каналу.
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Народ повірить у "воскресіння"
На його думку, заграватися з цим не можна.
Можна двійника посадити в машину і десь повозити, як з Брежнєвим колись було. Але весь час виставляти не варто. Припустимо, він зникає, його підривають, що сказати всім – король помер?
– зауважив Кур.
Проте він вважає, що такі варіанти можливі, але якби знищили 10 Путіних, все одно сказали б, що він "воскрес" і народ в це повірить.
"Якщо мирянам під церквою Кирила, який є талановитішим та освіченішим за свого шефа, сказати, що "Ісус Христос – справжній юдей", 60 – 80% з них можуть голову розбити. Тому вони повірять у "воскресіння" Путіна. Вони не тільки зазомбовані, але й ще тупі", – наголосив ексрозвідник.
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У Путіна може бути велика кількість двійників
За його словами, не варто наголошувати на темі з двійниками, тому що у Путіна може бути велика кількість двійників, але він грає свою гру. Ми не вгадаємо, які дії він може вчинити.
Путін був в такій купі гною, що ми навіть уявити не могли, що він нападе на Україну. Думали, що це алогічно. Але він так вчинив,
– зазначив Кур.
Він відзначив, що навіть, якщо в нього є двійники і одного з низ вб'ють, Путін намалює картинку, і пропагандисти, такі, як Маргарита Симоньян, скажуть, що це він і є.
"Хоча зрадять вони його першими. Згадайте, як Симоньян говорила, мовляв, хотіла б я подивитись, яка держава наважиться затримати нашого "величного" Путіна. Вона мала на увазі, Вірменію, адже знала, що там наблизились до ратифікації Римського статуту (якщо його ратифікують, у країні зможуть затримати Путіна за рішенням МКС у Гаазі – 24 Канал). Тому вона така ж підла, як і все оточення Путіна", – резюмував Валерій Кур.
Що відомо про двійників Путіна
- Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов пояснив, як зрозуміти, що під час зустрічі з лідером Китаю з'явився справжній очільник Кремля. Жирнов вважає, що до Криму приїжджав "інший Путін", тому що там ходила людина, вільно розмахуючи правою рукою. Але всі знають, що ця рука в диктатора притиснена до ноги, а лівою він махає.
- За словами Жирнова, коли Путін виходив до Сі Цзіньпіна було видно, що він справжній, бо його права рука висіла і майже не рухалася.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що у ФСБ є план повалити Путіна за допомогою двійника. За його словами, вони змусять двійника публічно підписати документ про те, що Путін уходить з посади, показати це по телебаченню. І потім неможливо буде довести, що це був не Путін.