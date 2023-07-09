Путін зізнався, що в нього є двійник: ексспівробітник КДБ відповів, за яких обставин це сталося

Владімір Путін доволі часто використовує своїх двійників для того, щоб вони замість нього здійснювали поїздки в регіони Росії на та за її кордони. Ось і до Дагестану наприкінці червня російський диктатор також відправив доволі схожу на нього "копію".

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він стверджує, що Путін пізніше сам підтвердив, що до Дагестану їздив його двійник.

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Нікуди не може поїхати

Одразу після невдалого заколоту Євгенія Пригожина російський диктатор поїхав до Дагестану. Хоча насправді там був його двійник.

А згодом "в гості" до Путіна у Кремль приїхала дівчинка з Дагестану разом з батьками, яка нібито не змогла побачити його у Дербенті і дуже засмутилась. І тоді буцімто Путін запросив її в Москву. Під час спілкування з дагестанською дівчинкою він багато чого набалакав.

Це той справжній Путін, який сидить в Кремлі, зізнався цій дагестанській дівчинці, що він з Москви нікуди не виїжджає, а сидить в бункері. І саме тому, за його словами, вона й приїхала до нього. Адже він, справжній, приїхати до неї не може,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Російський диктатор у цій розмові фактично визнав, що до Дагестану приїжджав його двійник, тому що справжній Путін нікуди поїхати не може.

Як Путін особисто зізнався в існуванні у нього двійника: дивіться відео

Вигадав історію про приїзд дівчинки

"Ми вперше отримали абсолютний доказ від самого Путіна, що в Дагестані був його двійник. Тому що справжній Путін запевнив на камери, що сам нікуди не виїжджає. А також він зізнався, що його двійник не міг дати 5 мільярдів рублів Дагестану (Путін під час зустрічі з дівчинкою віддав наказ передати Дагестану таку суму – 24 Канал), тому що він не для того туди їздив", – пояснив Жирнов.

Двійник Путіна прибув до Дагестану, щоб показати "єдність народу та Путіна". Але передати Дагестану 5 мільярдів він не міг. Тому справжній Путін вигадав історію про дівчинку, яка заплакала через те, що не зустрілась з "президентом". І її нібито "запросили" в Кремль, щоб Путін оголосив, що передав їй та керівництву Дагестану гроші.

Адже двійник сказати це в Дагестані не міг. А як він це зробив би? Припустимо, дагестанське керівництво говорить двійнику, що нам не вистачає 5 мільярдів. А двійник дзвонить справжньому Путіну та питає: чи можу я від вас передати гроші?

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Справжній Путін, на думку Сергія Жирнова, підтвердив, що дівчинка приїжджала, щоб він особисто озвучив про виділення коштів Дагестану.

Більше про двійників Путіна

В українській розвідці впевнені, що Путін використовує технологію двійників. Так, під час візиту нібито російського диктатора на тимчасово окупований Південь України можна було розгледіти відмінність в поведінці і зовнішності "Путіна".

За словами представника ГУР, справжній Путін ніколи б не сів у такому вигляді та до такого автотранспорту, а також не спілкувався б з місцевим населенням, як це зробив його двійник. Адже спілкування зі справжнім Путіним у Кремлі "дуже обмежений".

Крім того, в українській розвідці повідомили, що двійники Путіна можуть мешкати у закритих місцях на посилено охоронятись.

Нібито Владімір Путін 29 червня приїхав до Дагестану. Там він чи його двійник зустрічався з жителями Дербента. Однак одна 8-річна дівчинка Раісат Акіпова буцімто не потрапила на цю зустріч і навіть плакала через це. І тоді Путін запросив її з батьками до Москви. 4 липня він провів для них екскурсію по Кремлю та заявив, що передає Дагестану 5 мільярдів рублів.