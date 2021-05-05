Двобій влади з Ахметовим: чому в Офісу Президента увірвався терпець

Поведінка олігарха Ріната Ахметова проти чинної влади Володимира Зеленського отримала відповідну реакцію. Офіс Президента руками Міністерства фінансів готує закон, який змусить Ахметова суттєво збільшити відрахування до бюджету.

Мовиться про збільшення екологічного податку, скасування пільг по земельному податку для гірничо-збагачувальних комбінатів, а також – акциз на зелену енергетику. Весна 2021 року стане вирішальним двобоєм влади з найбагатшим українцем.

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Найболючішою буде нова рента на залізну руду, яка на світових ринках б'є рекорди десятиліття по своїй вартості, а український бюджет продовжує отримувати копійки.

Хоча руда викопується з наших з вами надр, які належать нам за Конституцією, але гідної компенсації бюджет водночас не отримує.



Вирішальний двобій влади та Ахметова / Фото ТАСС

А олігарх Ахметов ще набирається нахабства критикувати владу вустами своїх політичних заробітчан. Як не включиш його телеканал, або наближений до нього канал "НАШ", так і побачиш там повний іконостас збитих політичних льотчиків:

Володимира Гройсмана;

Арсенія Яценюка;

Олега Ляшка;

Ігоря Смешка;

Бориса Колеснікова.

Вони сидять і за компанію з ще одним рупором олігарха Дмитром Гордоном повчають владу, що вона щось не зробила. Але гроші в бюджет, з якого мали б фінансувати ці програми, не доплачує якраз Ахметов.

Тобто у влади є всі підстави вважати, що над нею відверто знущаються: Ахметов не платить справедливі тарифи на рахунки Укрзалізниці, яка зазнає величезні збитки.

Ахметов не платить справедливі платежі в бюджет, з якого фінансуються соціальні програми. А рупори Ахметова водночас "мочать" владу за провали.

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Тому терпець в Офісу Президента урвався і до 1 липня мають запрацювати нові податкові навантаження на головного олігарха. Ахметов, який зрозумів, що "пахне смаженим", всіма силами намагається зупинити сценарій Володимира Зеленського.

Лещенко: Сильна держава розчавить будь-якого олігарха

Але я казав це раніше та повторю зараз – жоден олігарх не може кидати виклик державі. Сильна держава легко розчавить будь-якого олігарха.

І приклад Віктора Медведчука з Ігорем Коломойським мав би навчити Ахметова, що краще згорнути свої медіагармати та почати нарешті повертати державі все те, що він з неї "висмоктав".

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А щоб привести олігарха до тями, Зеленський передав йому привіт руками українських спецслужб. В медійний простір викинули перехоплену телефонну розмову між колишнім депутатом Верховної Ради 8 скликання Олександром Вілкулом та куратором України в адміністрації Володимира Путіна, ідеологом всіх терористичних угруповань окупованих територій Владиславом Сурковим.

Ймовірна розмова Вілкула з Сурковим: дивіться відео

Розмова датована 2014 роком та стосується того, що Вілкул після парламентських виборів 2014 року має прилетіти до Москви та отримати інструкції від Суркова, як їм діяти в Україні.

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Сигнал для Ахметова

Оскільки на той момент Вілкул був повністю під Ахметовим і проходив кастинг на роль його головного політичного гравця, оприлюднення цих записів із нетрів українських спецслужб є сигналом Ахметову, що краще з владою не жартувати.

І тут треба нагадати, що сам Ахметов теж приїздив до Суркова у 2014 році, щоб врегулювати свої проблеми на Донбасі.

Запис телефонної розмови, яку мало хто чув, оприлюднили в листопаді 2019 року. Це зробила Об'єднана слідча група (Joint Investigation Team), яка розслідує обставини катастрофи малайзійського боїнга MH-17.

Розмова Суркова з Бородаєм: дивіться відео

Співрозмовником Суркова виступив російський політтехнолог, одним з конструкторів терористичної організації ОРДЛО Олександр Бородай.

Розмова Вілкула з Бородаєм

За словами Суркова, влітку 2014 року він зустрічався з "Рінатом" в Москві і не рекомендував йому повертатися в Донецьк. Помічник Путіна повідомив, що перед зустріччю з ним "Рінат" спілкувався в Москві зі своїм "колишнім патроном". Очевидно, має на увазі Віктора Януковича.

За словами Суркова, розмова з "Рінатом" була довгою і беззмістовною. "Я просто не хотів з ним зустрічатися. Він на мене терпляче чекав три години в ресторані", - заявив тоді помічник Путіна.

Сурков також повідомив, що "колишній патрон" "Ріната" пропонував тому брати участь у переговорах на боці бойовиків російсько-окупаційних формувань, але "Рінат" відкинув цей варіант як неприйнятний.

Помічник Путіна Сурков сказав, що не рекомендував "Рінату" повертатися до Донецька, який у той час контролювали російські бойовики. І Рінат покірно погодився.

Паралельно ж виявилося, що його підприємства на окупованих територіях тоді продовжували працювати – і їх охороняли члени незаконного збройного формування "Восток" Олександра Ходаковського і бойовики угрупування Ігоря Безлера на прізвисько "Бєс".



Вілкул – політичний гравець Ахметова / Фото TASS

І тоді, і зараз всі коментарі Ахметова звелися до того, що олігарх просто зустрічався з великою кількістю різних людей заради миру, якого йому так і не вдалося досягнути.

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Ахметов, хрещений батько донецького клану та Януковича, чомусь не захотів залишитися у своєму ідеологічному гетто, переїхав на контрольовану Києвом територію і продовжив примножувати свої статки.

Тому більше жодної віри олігарху, а лише суворий контроль за тим, як він за новими ставками буде поповнювати бюджет України.