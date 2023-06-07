"Вона любила цей світ": на Дніпропетровщині попрощались з дитиною, яку вбила ракета росіян

У Підгородненській громаді на Дніпропетровщині 7 червня попрощалися з 2-річною Єлизаветою, яка загинула після цинічного ракетного удару окупантів. Внаслідок атаки також зруйнована і квартира, де жила дитина.

Рятувальники дістали тіло Єлизавети з-під завалів, однак врятувати її не вдалося. Провели дівчинку в останню путь її найближчі родичі: тато, прабабуся, тітка.

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Дівчинка загинула від російської ракети у передмісті Дніпра

Ракета російських загарбників 3 червня влучила між двома двоповерховими будинками Підгородненську громаду на Дніпропетровщині. Там же в одному з будинків жила родина дівчинки.

Мама 2-річної Єлизавети дістала поранення та зараз перебуває у реанімації. Прабабуся дівчинки розповіла, що це була довгоочікувана дитина, яка тішила кожного з членів родини.

"Це моя правнучка. Хто до мене буде приїжджати й казати "бувай, бабусю", – сказала жінка.

Вона також розповіла, що на прощання є дівчинкою принесли іграшки, якими вона любила гратися. Жінка досі не може отямитися від втрати.

Сусідка родини Наталя Шаповал розповіла, що тато дівчинки намагався всіма силами врятувати свою дитину. Жінка зазначила, що дівчинка завжди була щасливою та усміхненою.

Вона любила цей світ, але цей світ, мабуть, не дуже любив її,

– наголосила вона.

На Дніпропетровщині попрощалися з загиблою дівчинкою / Фото Суспільного

Тітка Єлизавети Марія Набока сказала, що дізнавшись про загибель дитини, одразу вирушила з Болгарії до Дніпра. За її словами, 2-річна дівчинка вже говорила слова “мама” й “тато”.

"Вона насправді була унікальною дитиною, розумна та розвинута не за роками”, – зауважила жінка.

Тітка дівчинки також додала, що її племінниця дуже любила іграшкові машинки. Крім цього, жінка наголосила, що дівчинка завжди житиме в душі й серці кожного з її родичів.

Поховали загиблу дитину на кладовищі в Підгородньому. Родичі сподіваються, що постраждала мама дівчинки одужає якнайшвидше.

Що відомо про атаку по передмістю Дніпра

Російські загарбники ввечері 3 червня завдали ракетний удар по передмістю Дніпра. За попередніми даними, постраждали 25 людей, а також загинула дитина.

Однак на цьому окупанти не зупинилися. Тієї ж ночі захисники повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною також 2 крилаті ракети та 1 безпілотник.

Згодом у Генштабі повідомили, що ворог використовував ОТРК "Іскандер" для удару по Дніпропетровщині.

висловлює щирі співчуття родині загиблої дівчинки.