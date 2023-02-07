Двоє українців могли загинути внаслідок землетрусу в Туреччині: ще 4 постраждали

Внаслідок масштабних землетрусів у Туреччині могли загинули двоє українців. Дипломати ще перевіряють цю інформацію. Крім того, відомо про постраждалих.

Такі дані передала турецька сторона. Про це 24 Каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

До речі Посольство знайшло 9 українців, які не виходили на зв'язок у Туреччині

Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих,

– зазначив речник.

Є 4 постраждалих

Четверо українців постраждали. Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Однак загрози для їхнього життя немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі мають тимчасове житло та продукти.

Зазначимо, це інформація станом на 17:30. На жаль, кількість жертв чи постраждалих може збільшуватись.

Скільки українців шукають

Дипломати вже розшукали 38 наших громадян. Крім того, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати поїдуть туди, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану. Консули привезуть українцям теплі речі та предмети першої необхідності.

Землетруси в Туреччині: що відомо