Дякуємо за теплий прийом, – Дуда відвідав Український дім у Давосі

Президент Польщі Анджей Дуда у Давосі відвідав Український дім та подякував за теплий прийом. Політик вкотре продемонстрував солідарність з українським народом.

Політик у твітері написав, що вдячний Українському дому за теплий прийом. Він зауважив, що це був непростий день. Нагадаємо, що війна в Україні – найголовніша тема цьогорічного форуму.

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Це був дуже напружений день в Давосі. Багато зустрічей. Важливі розмови про Польщу та наш регіон. Наприкінці свого візиту я відвідав Український дім. Дякуємо за теплий прийом,

– зазначив Дуда.

Дуда розкритикував Німеччину за слабку підтримку України

В кулуарах Давоського форуму Анджей Дуда розкритикував Німеччину за порушення обіцянки щодо обміну танками. Як відомо, уряд у Берліні пообіцяв Польщі танки “Leopard” замість існуючих польських танків, які постачаються в Україну.

До слова, президент Польщі нещодавно відвідав Україну, де запевнив у повній підтримці українського народу у прагненні вступити до ЄС.

Під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда також розповів, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Мова про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.

Коротко про форум у Давосі