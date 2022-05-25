Дякуємо за теплий прийом, – Дуда відвідав Український дім у Давосі
Джерело:Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда у Давосі відвідав Український дім та подякував за теплий прийом. Політик вкотре продемонстрував солідарність з українським народом.
Політик у твітері написав, що вдячний Українському дому за теплий прийом. Він зауважив, що це був непростий день. Нагадаємо, що війна в Україні – найголовніша тема цьогорічного форуму.
Увага Ексдержсекретар США Кіссинджер запропонував Україні поступитися територіями
Це був дуже напружений день в Давосі. Багато зустрічей. Важливі розмови про Польщу та наш регіон. Наприкінці свого візиту я відвідав Український дім. Дякуємо за теплий прийом,
– зазначив Дуда.
Дуда розкритикував Німеччину за слабку підтримку України
В кулуарах Давоського форуму Анджей Дуда розкритикував Німеччину за порушення обіцянки щодо обміну танками. Як відомо, уряд у Берліні пообіцяв Польщі танки “Leopard” замість існуючих польських танків, які постачаються в Україну.
До слова, президент Польщі нещодавно відвідав Україну, де запевнив у повній підтримці українського народу у прагненні вступити до ЄС.
Під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда також розповів, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Мова про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.
Коротко про форум у Давосі
- Війна в Україні – найголовніша тема цьогорічного форуму. Зокрема, Давос 2022 року може стати ще однією відправною точкою "плану Маршалла" для України.
- Financial Times включило проблему післявоєнного відновлення України у свої 5 найважливіших тем, за розвитком яких варто стежити на Давоському форумі 2022 року.
- Вперше за 25 років форум проходить без Росії. Країну-агресорку на найпрестижніший економічну подію не запросили, ба більше – заборонили перебування групи на саміті.