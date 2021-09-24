Дякую і комітету, і Раді, – Разумков потролив нардепів через правки до закону про олігархів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков "потролив" нардепів через голосування за суперечливі правки у законопроєкті про деолігархізацію. Вони стосуються того, хто буде вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.

Разумков подякував комітету і Раді за підтримку правки. Відповідно до неї, реєстр олігархів за поданням спеціальної комісії має формувати Національне агентство з питань запобігання корупції.

До речі Раді доведеться переголосувати закон про олігархів через суперечливі правки, – нардеп

Дякую і комітету, і Верховній Раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів. Деолігархізація триває,

– написав спікер.



Нардепи підтримали поправку / Фото Дмитра Разумкова

Що сталось

Верховна Рада 23 вересня підтримала закон про олігархів. За нього проголосували 275 народних депутатів. Однак прийняли одразу 3 поправки – 396, 398, 406, які суперечать одна одній. Тому виникає проблема щодо того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.

Ймовірно, нардепи просто не помітили помилки. Однак тепер, щоб виправити юридичну колізію, може знадобитись ще одне голосування.

Що передбачає законопроєкт про олігархів

У вересні ЗМІ поширювали ймовірні чутки про можливу відставку Дмитра Разумкова. Мовляв, у нього виникли конфлікти з партією "Слуга народу". До речі, саме Разумков направив закон про деолігархізацію на розгляд Венеційській комісії.

Ініціатива передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Людина може потрапити у цей перелік, якщо відповідатиме щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених:

обіймає найвищі держпосади, має мандат або фінансування політичних партій;

володіє чи контролює ЗМІ;

є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;

має активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Зазначали, що завдяки проєкту хочуть перетворити олігархів на бізнесменів.