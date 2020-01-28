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      "Дєвочкі, ідітє нах*р": пасажири, волонтери й водій автобуса посварилися через російський фільм

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      Волонтерки вишли з автобуса, бо не могли чути сераіл російською мовою / Фейсбук Ярини Чорногуз

      Кохана Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі, та її подруга-волонтерка 27 січня поверталися з похорону. Вони їхали рейсовим автобусом із Луцька до Києва. У дорозі в автобусі розгорівся конфлікт через те, що дівчата просили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні.

      Про неприємний інцидент у рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, розповіла у фейсбуці учасниця історії, українська волонтерка та медик Ярина Чорногуз. 

      Зверніть увагу: У Харкові сталася бійка під час проросійського мітингу: відео

      Дівчина разом зі своєю подругою поверталися з Волині з похорону Миколи Сорочука – це коханий хлопець Ярини Чорногуз, 22-річний військовослужбовець із села Лище Луцького району, який загинув 22 січня 2020 року від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі. 

      Скандал через російський контент у рейсовому автобусі: деталі

      У автобусі, як розповіла Чорногуз, транслювали серіал чи фільм російською мовою. Зважаючи на те, що "наше право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної", дівчата ввічливо попросили водія вимкнути трансляцію контенту російською мовою. 

      Я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів,
      – пояснила Чорногуз. 

      Водій це зробити відмовився, а коли його почали фільмувати камерою смартфона, то вибив пристрій з рук дівчини. Зрештою, водій погодився вимкнути серіал, якщо такі дії підтримає "думка більшості" в автобусі. 

      Коли дівчата запитали у пасажирів, чи їм принципово зараз дивитися російськомовний продукт, на них "почала кидатися якась жінка, яка казала, що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, бо їздимо на війну, на яку вона нас не посилала" (у відеозаписі чутно вигуки: "Дєвочкі, ідітє нах*р"). При цьому "решта автобуса просто промовчала". 

      Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима,
      – підсумувала Чорногуз. 

      Як відреагував перевізник на інцидент в автобусі через російський контент

      Компанія-перевізник на своїй сторінці у фейсбук вже відреагувала на ситуацію. У компанії кажуть, що шоковані. 

      Адміністрація видає на кожен автобус флешки з українськими стрічками. Нам не зрозуміло, як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса. Що найбільше вразило – це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його,
      – повідомили у перевізника. 

      У компанії вибачилися та пообіцяли, що таких інцидентів надалі не буде. 

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      27 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Російська пропаганда Новини Києва Новини Луцька Транспорт Українська мова Війна на Донбасі
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