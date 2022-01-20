Дзеркально, – Байден про відповідь на кібератаки Росії проти України

Якщо Росія вдаватиметься до кібератак проти України, США можуть відповісти їй тим самим. Крім того, агресор загрожуватимуть небачені санкції.

Президента США Джо Байдена на пресконференції запитали, якою може бути відповідь на російські кібератаки проти України. Той відповів, що вона буде дзеркальною.

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Одна справа – визначити, що вони продовжують кіберзусилля. Що ж, у такому разі ми можемо відповісти тим самим – кіберзусиллями,

– наголосив Байден.

Крім цього, він пригрозив Росії небаченими санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

Байден добре знає про кібератаки

Речниця Білого Дому Джен Псакі уточнила, що президент США поінформований про останні агресивні дії Росії. Зокрема, кібератаки та воєнізовану тактику

За словами прессекретарки, президент підтвердив, що на ці дії дадуть рішучу, взаємну та згуртовану відповідь.

Масштабна кібератака на Україну: що відомо

Вночі на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Перестали працювати сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну, Дії тощо.

У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що не було витоку даних українців. Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.

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