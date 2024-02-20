В окупований Джанкой прибуло багато вагнерівців: Росія може посилити наступ на 2 напрямках

Окупований Джанкой, що у Криму, став справжнім логістичним центром росіян та плацдармом на вільні українські території. Агенти руху "Атеш" повідомили, що у місто прибуло багато нових російських військових.

Серед новоприбулих помічені маркування угруповання ПВК "Вагнера". Найімовірніше, Росія планує посилити наступ на двох ключових напрямках, про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також ЗСУ вийшли з Авдіївки, росіяни наступають на Півдні: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Ніхто не звертає увагу – вагнерівці чи ні. Уже вони змішалися, тому не можна виділяти. Але збільшення сил та засобів у Криму говорить про те, що росіяни найближчим часом будуть посилювати напрямок або Роботине, або Кринки. Можливо, і туди, і туди. Місяць вони ще будуть наступати", – припустив Роман Світан.

Крім вагнерівців, за словами партизанів, у Джанкой також прибули військові із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окрема арктична бригада, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі.

Росія посилює наступ

Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на Запорізькому напрямку. Росіяни перекидають велику кількість військ до села Роботине. Зараз там 50 тисяч військових. За 19 лютого Сили оборони відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

На Бахмутському напрямку зараз пекло. Українські військові відбили 14 атак окупантів. Ворожого авіаційного удару зазнало місто Нью-Йорк. У ЗСУ зауважили, що росіяни ведуть фронтальний наступ на Богданівку та атакують фланги населеного пункту.

Кілька днів поспіль фіксується велике накопичення російських сил у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти росіяни можуть розвинути наступ на Вугледар, Пологи та Гуляйполе. Утім, по щільності боїв видно, що окупантів більше цікавить Курахове. Там розташована ТЕС, що може дозволити "покращити" інфраструктуру в Донецьку.