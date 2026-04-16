Про це повідомляють Associated Press та CNN з посиланням на поліцію.

Що відомо про злочин?

Начальник поліції округу Ферфакс Кевін Девіс розповів, що Джастіна і Серіну Ферфаксів знайшли мертвими у їхньому будинку в Аннандейлі, що на півночі Вірджинії, після того як їхній син зателефонував за номером 911.

Стрілянина сталася внаслідок суперечки між подружжям стосовно процесу розлучення. Загалом у них було двоє спільних дітей, наразі про них піклуються бабусі й дідусі та інші члени сім'ї за підтримки відділу допомоги.

Для дітей так трагічно втратити обох батьків, і ще трагічніше те, що вони насправді були вдома, коли це сталося… Багато людей, які знають родину Ферфакс, усі шоковані. Ми шоковані,

– зізнався Девіс.



Будинок подружжя, у якому сталася стрілянина 16 квітня / WJLA

Зазначається, що Ферфакс був демократом і обймав посаду віцегубернатора за часів губернатора Вірджинії Ральфа Нортема з 2018 по 2022 рік. Він також балотувався на посаду губернатора Вірджинії у 2021 році.

Він міг стати губернатором, оскільки Ральф Нортем у 2019 році втрапив у скандал через расистську фотографію. Утім, згодом дві жінки звинуватили Ферфакса у сексуальному насильстві над ними роками раніше.

Після залишення посади він повернувся до юридичної практики, поки його дружина працювала стоматологом. За останні два роки проти нього щонайменше двічі подавали до суду через несплату великих боргів.

